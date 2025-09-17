  1. Ekonomim
  3. Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısında artış gerçekleşti
Büyükbaş hayvan sayısı Haziran ayında 17 milyon 189 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyon 206 bin baş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Hayvancılık İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş olarak gerçekleşti.

Koyun sayısı arttı

Küçükbaş hayvan sayısı 2025 yılı haziran ayında 58 milyon 206 bin baş oldu
Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin baş olarak gerçekleşti.

