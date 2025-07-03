Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,09 ile otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 6,77 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 6,24 ile orta öğretim ve yüzde 5,86 ile elektrikli küçük ev aletleri yer aldı.

Geçen ay en çok patates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 14,52 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 13,75 ile yumurta, yüzde 4,23 ile taze sebzeler, yüzde 4,03 ile tavuk eti, yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Haziranda fiyatı en fazla artan seçilmiş maddeler (Aylık değişim oranı %):

Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: %23,57

Kahvaltılık tahıl ürünleri: %13,02

Şans oyunları: %8,70

Otel, pansiyon ve benzeri konaklama hizmetleri: %7,09

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim: %6,77

Orta öğretim: %6,24

Elektrikli küçük ev aletleri: %5,86

Fırın, ocak ve fırınlı ocaklar: %5,54

Küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.): %5,16

Çikolata ve şekerlemeler: %5,04

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler (Aylık değişim oranı %):

Patates: %-14,52

Yumurta: %-13,75

Taze sebzeler (patates hariç): %-4,23

Tavuk eti: %-4,03

Bilgisayar ve ekipmanları: %-2,65

Çocuk giyim: %-2,21

Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.): %-1,89

Süt: %-1,72

Evle ilgili temizlik ürünleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.): %-1,46

Motosikletler: %-1,41