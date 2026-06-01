Haziran ayında piyasalar belirsizlik kıskacında: Volkan Dükkancık’tan kritik analizler

Yeni aya dair beklentilerini paylaşan Volkan Dükkancık, Haziran ayının kolay geçmeyeceğine dair sinyalleri önceden verdiğini hatırlattı. ABD ve İran arasındaki anlaşma süreci takip edilirken gelen yeni saldırı haberlerinin fiziksel müdahale riskini canlı tuttuğunu ifade eden Dükkancık, bu durumun özellikle petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı üzerinden piyasalar üzerinde risk teşkil ettiğini belirtti. İç tarafta ise CHP’nin kurultay süreciyle ilgili tartışmaların ve olası bir erken seçim ihtimalinin piyasanın sevmediği bir belirsizlik ortamı yarattığına dikkat çekti.

Enflasyon verisi piyasanın kaderini belirleyecek

Ekonominin gerçeklerinin bu hafta daha net görüleceğini ifade eden Dükkancık, büyüme verilerinin ardından 3 Haziran'da açıklanacak enflasyon rakamlarının esas kritik eşik olduğunu vurguladı. Piyasanın %1,5 ile %2 arasında bir beklentisi olduğunu, nisan ayındaki gibi negatif bir sürprizi piyasanın kaldırmakta zorlanacağını ifade eden uzman, yüksek faizlerin Merkez Bankası ve şirket karlılıkları üzerindeki baskısına değindi. Teknik resimde ise 13.000 puanın önemli bir destek, 14.000 puanın ise güçlü bir direnç haline geldiğini belirterek, bu bantta volatil bir seyir beklendiğini, 14.000 üzerinde kalıcı kapanışlar görmeden risk iştahının artırılmaması gerektiğini savundu.

Hisse bazlı değerlendirmeler ve kritik seviyeler

Hisse bazlı analizlerinde enflasyonist süreçten olumlu etkilenen Migros için 620 seviyesini kritik stop olarak belirleyen Dükkancık, Avrupa pazarındaki Çinli rekabetiyle zorlanan Ford Otosan yerine otomotiv sektöründe Tofaş veya Doğuş Otomotiv’in daha güçlü alternatifler olduğunu vurguluyor. Borusan Boru’da son bilançonun yarattığı hayal kırıklığına rağmen yılın ikinci yarısında ABD yatırımlarıyla bir toparlanma bekleyen uzman, E-Green tarafında ise teknik görüntünün güçlü olmasına rağmen hissenin artık çarpan bazında çok ucuz olmadığını belirterek 37 seviyesinin stop olarak izlenmesini öneriyor. Turex’te kalıcı bir iyileşme için 10 seviyesinin aşılması gerektiğini ifade ederken, Lila Kağıt’ta 32 seviyesini stop noktası olarak işaret eden Dükkancık, son bilançosu beklentiyi karşılamayan ve kısa vadeli görünümü zayıf olan BigChefs için ise özellikle 620 desteğinin altına sarkmalara karşı yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.