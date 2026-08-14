Haziranda inşaat üretimi düştü, hizmet üretimi yükseldi

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Türkiye'de inşaat üretimi haziran ayında yıllık bazda yüzde 6,0 azalırken, hizmet üretim endeksi aynı dönemde yüzde 1,3 arttı. Aylık bazda inşaat üretimi yüzde 0,5 gerilerken, hizmet üretimi yüzde 0,6 yükseldi.

İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre, haziranda bina inşaatı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,5 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 geriledi.

Aylık bazda ise bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 0,1 arttı. Özel inşaat faaliyetleri endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,0 düştü.

Böylece toplam inşaat üretimi haziranda aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,0 azalış kaydetti.

Hizmet üretiminde bilgi ve iletişim öne çıktı

Hizmet Üretim Endeksi haziran ayında yıllık bazda yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler içinde en güçlü yıllık artış yüzde 9,4 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı.

Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yıllık bazda yüzde 8,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

Hizmet üretimi aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi

Hizmet üretim endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9 artarken, bilgi ve iletişim hizmetlerindeki yükseliş yüzde 8,7 oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri aylık yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 geriledi.

Haziran verileri, inşaat üretiminde yıllık ve aylık daralmanın devam ettiğine, hizmet üretiminde ise özellikle bilgi ve iletişim sektörünün desteğiyle sınırlı büyümenin sürdüğüne işaret etti.