Haziranda kartlı ödemeler yüzde 50 arttı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) haziran ayı verilerine göre, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artışla 2 trilyon 867,7 milyar TL oldu.

Haziran ayında kartlarla toplam 1 milyar 943,2 milyon adet ödeme işlemi gerçekleştirildi. İşlem adedi ise yıllık bazda yüzde 14 arttı.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yıllık bazda yüzde 53 artarak 2 trilyon 463,7 milyar TL'ye yükseldi.

Banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 37 artışla 396,2 milyar TL olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 35 düşüşle 7,8 milyar TL'ye geriledi.

İşlem adedi tarafında ise kredi kartı ödemeleri yüzde 16 artışla 1 milyar 132 milyon, banka kartı işlemleri de yüzde 16 artışla 776,3 milyon adede ulaştı. Ön ödemeli kartlarla yapılan işlem sayısı ise yüzde 28 azalarak 34,9 milyon oldu.

Toplam kart sayısı 471,7 milyona yükseldi

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 150,4 milyon, banka kartı sayısı 221,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 99,7 milyon olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 3 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 4 geriledi.

Böylece toplam kart sayısı yüzde 4 artışla 471,7 milyona çıktı.

İnternetten ödemelerde yüzde 60 büyüme

İnternetten kartlı ödeme tutarı haziranda yıllık bazda yüzde 60 artarak 891,6 milyar TL'ye ulaştı.

E-ticaret işlemlerinin toplam kartlı ödemeler içindeki payı geçen yılki yüzde 29'dan yüzde 31'e yükseldi.

İnternetten yapılan kartlı ödeme adedi ise yüzde 17 artışla 260,7 milyon olurken, toplam işlemler içindeki payı yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Mağaza içi ödemelerin yüzde 81'i temassız yapıldı

Haziran ayında kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyar 300,7 milyona yükseldi.

Temassız ödeme tutarı ise yüzde 45 artışla 939,3 milyar TL oldu.

BKM verilerine göre, haziranda mağaza içinde gerçekleştirilen her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız yöntemle yapılırken, temassız ödemelerin mağaza içi işlemlerdeki payı yüzde 81 olarak gerçekleşti.