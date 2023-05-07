Hedef Afrika’da ilk aşamada 30 milyon dolarlık anlaşma

HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon’un düzenlediği Hedef Afrika/Kıtalararası İşbirliği Fuarı ve B2B Konferansı, 29-30 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 21 Şubat’ta yapılması planlanan ancak Türkiye’nin depremle sarsılmasının ardından nisan sonuna ertelenen fuar, seçimin hemen öncesinde yapılmasına rağmen istediği etkiye yakın bir etki uyandırmayı başardı.



100 milyon dolarlık bir hedefle yola çıkan fuara 5 Afrika ülkesinden 200’ye yakın alıcı katıldı. Türk iş insanlarının bu fuarda 60 stand açtı. Beş Afrika ülkesinden gelen alıcılar fuarın ardından bir hafta boyunca iş yapmak istedikleri firmaların fabrikalarını ve satış ofislerini gezerek bilgi aldılar.



Fuar ve ardından yapılan fabrika gezilerinden sonra Türk ve Afrikalı iş insanları toplamda 30 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Afrikalı alıcılar özellikle inşaat ürünlerine rağbet gösterdiler.





Afrika geleceğin coğrafyası



Gelişmekte olan Afrika kıtası, tüm dünya ülkelerinin ilgisini çekiyor. HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Siraç Tanır, fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu konuya dikkat çekerek, Çin’in Afrika’da çok etkin olduğunu ancak özellikle pandemi sonrasında Afrikalı alıcıların Çin’in dışında alternatif pazarlara yöneldiklerini dile getirdi.



Türkiye’nin bu anlamda Afrika için oldukça cazip bir partner olduğunu belirten Tanır, “Önümüzdeki 5 yıl içinde Afrika ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak ve Afrika’da çok etkin rol oynamak mümkün. Onun için bugünden atılacak adımlar çok önemli. Bugün kurulacak köprüler, geleceğin en önemli coğrafyası olan Afrika’da çok önemli birlikteliklerin temelini atacak” dedi.



Etkinliğin ardından Siraç Tanır’a, Gambiya katılımcıları ülkelerinin nişanını, Senegal heyeti adına ise Alata Derneği özel ödül takdim etti.