Hedef, Malezya’ya 1 milyar dolarlık ihracat

Avrupa pazarındaki resesyon beklentisi nedeniyle ihracat pazarlarını çeşitlendirmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı’nın Koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile iş birliğinde; dünya nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’ya erişimde kilidi açacak ülkelerin başında gelen Malezya’ya ihracatını artırmak için harekete geçti. Yılının en büyük Ticaret Heyeti Organizasyonu’nu 12-15 Mart 2023 tarihlerinde Malezya’ya gerçekleştirecek olan birlik, Malezya’ya 453 milyon dolar olan ihracatı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

“Hedefimiz Malezya’ya dış ticaret açığını azaltmak”

Malezya’nın 538 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin Malezya’ya 2022 yılında yaptığı 453 milyon dolarlık ihracata karşın, 3,5 milyar doların üzerinde ithalat yaptığını aktardı. Eskinazi, 3 milyar doları aşan dış ticaret açığını minimize etmek için Malezya Ticaret Heyeti Organizasyonu yapma kararı aldıklarını dile getirdi.



Malezya’nın Kuala Lumpur şehrine yönelik yapacakları genel nitelikli fiziki bir Ticaret Heyetinin tüm sektörlere açık olduğunu belirten Eskinazi, “Malezya ekonomisi sürekli büyüyen, enflasyon rakamlarının yüzde 2,5 seviyelerinde olduğu, işsizliğin yüzde 4’lerde kaldığı, alım gücünün yüksek olduğu bir ekonomi. Ticaret Bakanlığımızın Hedef Pazarlar ve Uzak Ülkeler Stratejisiyle örtüşen bir pazar. İhracatçılarımızı Malezya Ticaret Heyeti organizasyonumuzda güçlü bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata imza attığını hatırlatan Eskinazi, şunları kaydetti: “Türkiye’nin Malezya’ya ihracatında öne çıkan sektörler; demir-çelik, mücevher, halılar, makineler, mineral yakıtlar, kimyasallar, meyveler, elektrikli makineler, çimento toprak ürünleri. Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta ise; gıda sektörlerimiz Malezya’ya ihracatta çok daha güçlü. İhracatta sektörel zenginliğimiz çok fazla. Malezya pazarında yapacağımız çalışmalarla kısa vadede Malezya’ya ihracatta 1 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyoruz.”