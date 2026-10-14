Hedef ortak gelecek, güçlü iş birliği

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin 2. Genel Kurulu, 10 Ekim’de Gaziantep’te gerçekleştirildi. Kamu temsilcilerini, sigorta sektörü yöneticilerini ve Türk Dünyası’nın farklı ülkelerinden sektör paydaşlarını bir araya getiren toplantıda küresel risklere karşı dayanıklılık, sigorta mevzuatında uyum, bölgesel iş birliği ve 2030 hedefleri ele alındı. Genel kurul kapsamında düzenlenen panellerde, Türk Dünyası sigorta pazarının ortak kapasitesini artıracak adımlar ve sektörün geleceğine yön verecek fırsatlar değerlendirildi.

Türk Dünyası’nın sigortacılık alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve ülkeler arasında ortak bir gelecek perspektifi geliştirmeyi amaçlayan Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin 2. Genel Kurulu, Gaziantep’te düzenlendi. Tuğcan Hotel’de gerçekleştirilen program; Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Sigortacılığın değişen küresel riskler karşısındaki rolünün, ülkeler arası düzenleyici uyumun ve ortak hareket kapasitesinin gündeme taşındığı toplantı, Türk Dünyası sigorta sektörünün geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelere sahne oldu. Programda, sektörün yalnızca mevcut riskleri güvence altına alan bir yapı olarak değil, ekonomik istikrarı destekleyen, ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sunan ve ülkelerin finansal dayanıklılığını güçlendiren stratejik bir alan olarak taşıdığı önem vurgulandı.

Genel kurulun açılış konuşmalarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviyye Cabbarova ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gerçekleştirdi. Farklı ülkelerden kamu otoritelerini, sektör kuruluşlarını ve yerel yönetimleri aynı platformda buluşturan açılış bölümü, Türk Dünyası sigortacılığında kurumsal diyaloğun ve ortak çalışma iradesinin önemini ortaya koydu.

Açılışta konuşan SEDDK Başkanı Davut Menteş sigorta sektörünün düzenleyici çerçevesi, dayanıklılık ve sektörel gelişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Menteş, Türkiye’nin sigortacılık ve özel emeklilik alanındaki deneyimini, teknolojik altyapısını ve uygulamalarını Türk dünyası ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Menteş tarım sigortaları, katılım sigortacılığı, özel emeklilik, teknoloji ve ortak çözüm merkezlerini iş birliğinin öne çıkan alanları olarak sıraladı. Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin kuruluşunun, Türk devletlerinin ortak tarih, dil, kültür ve değerler etrafında şekillenen birlikteliğinin ekonomik kalkınma ve refah alanlarına taşınması açısından önemli olduğunu belirten Menteş, Türkiye’nin sektördeki deneyimini ve teknolojik altyapısını diğer ülkelerle paylaşabileceğini ifade etti. Türkiye’nin sigortacılık ve özel emeklilik alanında önemli bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Menteş, bu birikimin Türk dünyası ülkeleri arasında geliştirilecek iş birlikleriyle daha geniş bir alana yayılabileceğini dile getirdi.

“Ortak geleceğimizi sigorta ile birlikte inşa etmeliyiz”

Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviyye Cabbarova da konuşmasında, Türk devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sigortacılık alanında güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Cabbarova, Türk dünyasını bir araya getiren temel unsurların yalnızca sigortacılık olmadığını, ortak tarih, değerler, kardeşlik ve gelecek hedeflerinin de ülkeleri birbirine bağladığını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Türk dünyası bizim ailemizdir ve bizim başka ailemiz yoktur” sözlerini hatırlatan Cabbarova, bu ifadenin Türk Dünyası Sigorta Birliğinin ruhunu da yansıttığını belirtti. Aile olmanın yalnızca ortak geçmişe sahip olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Cabbarova, bunun birbirinin yanında olmayı, deneyimleri paylaşmayı ve geleceği birlikte inşa etmeyi gerektirdiğini söyledi.

“Gaziantep’ten dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz”

Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin 2. Genel Kurulu’nun Gaziantep’te düzenlenmesinin özel bir anlam taşıdığını belirten Cabbarova, bölgenin 2023 yılında büyük bir depremin ağır sonuçlarını yaşadığını hatırlattı. Gaziantep’te gerçekleştirilen buluşmanın, risklere karşı hazırlıklı olmanın ve ortak hareket ederek daha dayanıklı bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğunu gösterdiğini ifade eden Cabbarova, “Bugün burada dünyaya ‘Riskleri önceden görmek, onlara hazırlıklı olmak ve birlikte daha dayanıklı bir gelecek inşa etmek mümkündür’ mesajını birlikte veriyoruz” diye konuştu. Deprem sonrasında Gaziantep’in toparlanması ve yeniden inşası için gösterilen çabalara da değinen Cabbarova, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ve yönetimini tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından Genel Kurul, “Yeni Küresel Risk Düzeninde Türk Dünyası: Sigorta Regülasyonunda Uyum, Dayanıklılık ve Ortak Gelecek” ve “Türk Dünyası Sigorta Pazarı 2030: Ortak Riskler, Ortak Kapasite, Ortak Gelecek” başlıkları altında 2 ayrı oturumda paneller düzenlendi. Panellerin ardından program, Türk Dünyası Sigorta Birliği’nin 2. Genel Kurulu’nun kapalı oturumuyla devam etti.

"Tarihî ve kültürel yakınlığımızın somut iş birliklerine dönüştürülmesi önemli"

TSB Başkanı Ahmet Yaşar konuşmasında Türkiye'nin 2025 yılında 1,2 trilyon liralık prim üretimine ulaştığını, 2026'nın ilk sekiz ayında ise 971,8 milyar liralık üretim gerçekleştirdiğini belirtti. Yaşar, Türk dünyasında sigortacılık iş birliğinin geliştirilmesi, ortak reasürans çözümlerinin değerlendirilmesi, afet ve tarım sigortalarında deneyim paylaşımı ile dijital sigortacılığın yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Ahmet Yaşar, Türk dünyası ülkeleri arasındaki tarihî ve kültürel yakınlığın sigortacılık alanında somut iş birliklerine dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti. Sigorta Haftası'nı "Su, toprak, hava ve ateş hayat verir, risklere karşı güvenceniz sigortadır" mottosuyla kutladıklarını hatırlatan Yaşar, haftayı Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin Genel Kurulu gibi önemli bir buluşmayla tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Kahramanlığı afet sonrasında değil, öncesinde göstermeliyiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında, sigortacılığın dirençli şehirlerin oluşturulmasındaki rolüne dikkat çekti. Deprem, sel, yangın ve iklim kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin önemini vurgulayan Şahin, "Kahramanlığı öncesine çıkarmamız lazım. Önleyici tedbirleri yapanları ödüllendirmemiz lazım" dedi. Şahin, sigorta sektörünü yerel yönetimlerle birlikte pilot çalışmalar yürütmeye ve şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığını artıracak projeler geliştirmeye davet etti. Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen sigorta sektörü temsilcilerini Gaziantep'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Şahin, şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişiminde sigortanın önemine değindi. Gaziantep'in ticaret, taşımacılık, tarım, turizm ve üretim alanlarındaki konumuna dikkat çeken Şahin, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve şehrin gelişimini somut veriler üzerinden değerlendirmeye önem verdiklerini belirtti.