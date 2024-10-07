Hedef pazarlara göre markalaştılar, lider oldular

EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderler Zirvesi, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

Yerelden Küresele başlıklı panelde hem globalleşen hem de yabancı yatırımla büyüyen firmaların başarı yolculukları ele alındı. EKONOMİ Gazetesi Başdanışmanı Dr. Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünü yaptığı panelde sürdürülebilirlikle birlikte entegre büyümenin yakalanması, hedef pazarlara göre markalaşma stratejileri mercek altına alındı.

“Bir atölyeden başladık ve şu anda milyonlarca insana ulaşıyoruz”

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven: Firma olarak, 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 40’ını ihracata, yüzde 60’ını iç piyasaya sunuyoruz. Globalde pazarın önde gelen oyuncuları arasında yer alıyoruz. 1994’te yapmış olduğumuz stratejik ortaklık bize ivme kazandırdı. Yapmış olduğumuz markalaşma çalışmaları bize bazı pazarlarda lider olmamızın önünü açtı. Mesela Fransa’da Fransız bir isimle yer almamız bize başarı getirdi.

Türkiye’de ufak bir atölyeden başladık ve şu anda milyonlarda insana ulaşıyoruz. Sadakat, geleneklere, insan sağlığına bağlılık ve yenilikçilik bizim büyümemizde etkili oldu. Bu mucize ürünü daha fazla katma değerli hale getireceğiz. Sodayı sirkeyle ve vitaminlerle zencileştirip bunu Türkiye ve dünyaya sunacağız. Tamamen insan üzerine kendi ekibimiz, müşterimiz ve tedarikçilerimize sahip çıktığımız ve markamızın arkasında olduğumuz sürece stratejik ortaklıklarımız artacak. Sürdürülebilirliğe önem vermemiz büyümemizin önemli dinamikleri arasında yer alıyor.

Gıda üreticileri olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Biz sektör olarak Türkiye sirke pazarının yüzde 80’ini temsil eden bir dernek kurduk. Çünkü Türkiye’nin yönetmeliği Avrupa standartlarıyla uyumlu değil. Sektördeki tağşişin önüne geçmek adına böyle bir çalışma yaptık. Etiket okur-yazarlığı konusunda da yapmış olduğumuz çalışmalar var.

Ülker geliştirdiği buğdayla yüzde 40 verim elde etti

Ülker CEO’su Mete Buyurgan: Pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. En gelişmiş ülkelerde dahi tedarik zincir kırıldı ancak ülkemizde kırılmadı. Dolayısıyla gıda insanlığın devamı için suyla birlikte önemli bir unsur. Son 10 yılda en önemli sorunların başında iklim değişikliği, aşırı hava olayları, biyoçeşitliliğin kaybı ve doğal kaynakların kıtlığı geliyor. Biz yılda 280 bin ton buğday alımı yapıyoruz ve tüketiyoruz bu kadar büyük bir alanda çiftçilerimizle yakından çalışıyoruz ve gelişmiş bir sürdürülebilirlik programımız var. Ülkemizde yağış rejiminin değişmesinden dolayı son bahardaki tohumlar sağlıklı yetişmiyor. Bu durum iklim değişikliğinin hayatımıza girdiğinin göstergesi.

Şirketimize gelirsek, Ülker olarak bazı bölgelerde ciddi bir pazar üstünlüğüne sahibiz özellikle çikolatada önemli bir konumdayız. 2016 yılında başlayan bölgesellikten globalliğe olan yolculuğumuz devam ediyor. 40 bine yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu değerleri bir potada birleştirme ve saygı göstermek globalleşme yolculuğunda kritik bir yere sahip.