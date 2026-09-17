Hedef Portföy'den SPK kararının ardından açıklama: Likidite problemimiz yok

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Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda TEFAS’ta işlem gören ve şirket tarafından kurulan yatırım fonlarının alım satım işlemlerinin durdurulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Şirket, süreçle ilgili yatırımcı ve paydaşların doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini öncelikleri arasında gördüğünü bildirdi.

Hedef Portföy’den likidite açıklaması

Hedef Portföy açıklamasında, SPK kararının şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesiyle veya herhangi bir temerrüt durumuyla bağlantılı olmadığının altını çizdi.

Şirket, “Hedef Portföy’ün faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca şirketin güçlü özkaynak ve finansal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Tasfiye süreci SPK esaslarına göre yürütülecek

SPK kararı kapsamında Hedef Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemleri durduruldu. SPK kararında unvanları belirtilen ve tasfiye edilmesi gereken fonlara ilişkin sürecin ise Kurul tarafından belirlenecek esas ve yöntemler doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

Hedef Portföy, bu süreçte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelikleri olduğunu bildirdi.

Tüm adımlar atılıyor

Hedef Portföy, SPK ve ilgili kurumlarla tam iş birliği ve iletişim içerisinde hareket edildiğini açıkladı.

Şirket, SPK kararına uyum kapsamında gerekli tüm adımların titizlikle atıldığını belirterek, sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine bağlılığını sürdüreceğini ifade etti. Şirket, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Hedef Portföy’ün resmi iletişim kanalları üzerinden yatırımcılarla paylaşılacağını açıkladı.

Hedef Portföy'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında, farklı portföy yönetim şirketleri ile birlikte Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin de kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına, ayrıca SPK kararında unvanları belirtilen fonların ise SPK tarafından tayin edilecek yöntem çerçevesinde tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

Hedef Portföy olarak, yatırımcılarımızın ve tüm paydaşlarımızın doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini önceliğimiz olarak görüyoruz.

Bu kapsamda öncelikle altını çizmek isteriz ki, söz konusu karar Hedef Portföy’ün finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine ilişkin bir durumdan veya temerrüdündenkaynaklanmamaktadır. Hedef Portföy’ün faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmamaktadır.

Hedef Portföy, güçlü özkaynak yapısı ve finansal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

SPK kararı kapsamında Hedef Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemleri durdurulmuştur. Kurul kararında yer alan ve tasfiyesi gereken fonlara ilişkin süreç, mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ve fon bilgilendirme dokümanları doğrultusundayürütülecektir. Bu süreçte yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması temel önceliğimizdir.

Hedef Portföy, SPK ve ilgili kurumlarla tam bir iş birliği ve iletişim içerisinde hareket etmektedir. Karara uyum ile gereken tüm adımlar titizlikle atılmaktadır.

Hedef Portföy olarak sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine olan bağlılığımızısürdürürken, yatırımcılarımızın ve paydaşlarımızın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi konusundaki sorumluluğumuzu da aynı hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz.

Sürece ilişkin tüm gelişmeler, mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimizin resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız."