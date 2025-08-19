HEKİMSEN'den toplu sözleşme teklifine tepki



HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, düzenlediği basın toplantısında 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına sunulan zam tekliflerini eleştirdi. Kurban, işveren heyetinin tekliflerinin Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin dahi altında olduğunu belirterek, "Memurun zammı pazarlıkla değil, Merkez Bankası hedefleriyle belirlenmiş. Refah payı yok, alım gücü artışı yok. Eğer gerçekleşen enflasyon hedefi aşarsa, memur yine enflasyon farkına mahkûm kalacak ve alım gücü hiçbir zaman iyileşmeyecek" diye konuştu.

"Teklif edilen artışlar memurun insanca yaşam mücadelesine darbe niteliğindedir"

Kamu işçileri ile memurlar arasındaki maaş farkının her geçen gün açıldığını vurgulayan Kurban, "2022-2025 döneminde kamu işçileri yüzde 294,8 zam alırken, memurlar yüzde 257,31 zam aldı. Teklif edilen artışlar memurun insanca yaşam mücadelesine darbe niteliğindedir. Kamu işçisi 2025'te yüzde 38,68 zam alırken memura yalnızca yüzde 27,11 zam reva görülmüştür" ifadelerini kullandı.

"Bu ücretler ne emeği karşılıyor ne de hakkaniyetli"

Hekimlerin nöbet ücretlerindeki adaletsizliğe de dikkat çeken Kurban, "Bir temizlik işçisinin gündüz fazla mesai ücreti brüt 479,90 TL iken, bir uzman tabip için bu ücret yalnızca 187,23 TL'dir. Üstelik işçiye gece farkı ödenirken, hekim için gece gündüz farkı tanınmamaktadır. Bu ücretler ne emeği karşılıyor ne de hakkaniyetli" şeklinde konuştu.

"Memur-Sen memuru temsil etmiyor"

Memur-Sen'i de sert sözlerle eleştiren Kurban, "Memur-Sen, memurun gerçek taleplerini masaya koymamış, adeta hükümetin tekliflerini onay makamı gibi davranmıştır. Bu şartlarda memurun hakkı korunamaz. Memur-Sen memuru temsil etmiyor. Maaş artışlarının adaletli yapılması, maaşların azaltılması gerekse bile sorun çıkarmayacaktır ama artış sağlanırken adaletsizliğin yapılması ülkede huzursuzluk oluşturacaktır. Vicdan, adaletli olmayı insana emreder. Toplum vicdanı bu adaletsizliği kabul etmez. 11 toplu sözleşmenin 9'unda enflasyon altında zammı kabul ettiler. Şimdi de göstermelik bir eylem sonrası bunu yapacaklarını düşünüyoruz. Dahası biz memurların hakları gasp edilirken sizin hakkınızı alıyoruz iddiası ile bir de tüm memurlardan dayanışma aidatı istiyorlar. Kusura bakmasınlar biz onların bu görüşmelere girmelerini istemedik. Birde hakkımızı kaybettirirken zorla bizlerden para alamazlar. Yapacakları bir iyi iş varsa o da hakem heyetine girmemek ve bu zammın mecliste görüşülmesine sebep olmaktır. Bu güne kadar hiçbir hakem heyeti memurların tarafında bir maddeyi ve hükumetin dedikleri dışında bir şeyi kabul de etmemiştir" diye konuştu.

Hakem Kurulu'nun da çözüm olmadığını belirten Kurban, "Hakem Kurulu şimdiye kadar hükümetin son teklifini onaylayan bir noter gibi çalışmıştır. Çözüm TBMM'dir. Eğer bu süreç uzlaşmazlıkla sonuçlanırsa, Yetkili Konfederasyon Hakem Kurulu'na başvurmamalıdır. Kanuna göre bu durumda haklarımız Meclis'te bütçe görüşmelerinde belirlenir. Bu, memurun sesini Meclis'e taşıma fırsatıdır" dedi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, kamu çalışanlarına sunulan teklifleri de eleştirerek, memurların sistematik olarak yoksullaştırıldığını söyledi. Kurban, "Mücadelemiz hakkımız olanı alıncaya kadar devam edecek. Bu şartlarda hekimler ülkeyi terk ediyor, sağlık sisteminin geleceği tehlikeye giriyor. Türkiye sağlık alanında büyük kayıp yaşar" dedi.

Adil Kurban, mali ve özlük haklarında adalet talebi için ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi kararı aldıklarını duyurarak, "Acil sağlık hizmetleri ve hasta güvenliği aksatılmayacak. Ancak rutin hasta kabulü yapılmayacak. HEKİMSEN olarak tüm kamu çalışanlarını bu onurlu mücadeleye davet ediyoruz" dedi.