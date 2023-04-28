Helal Uygunluk Belgeli ithalatın koşulları belirlendi

ANKARA (EKONOMİ)- Piyasaya arz edilen ithal ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin, haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek ve aldatıcı uygulamaları önlemeyi öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, üzerindeki helal işaretine rağmen gümrük bölgesine girişi uygun görülmeyen ürünler, iade edilebileceği gibi duruma göre imha da edilebilecek.

Türkiye’de helal uygunluk faaliyeti gönüllülük esasına göre yapılmakla birlikte, bu alanda helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamındaki diğer ülkeler tarafından kılınmış kurumlarca akreditasyonu zorunlu olacak.

İthal edilecek ürünlerin helal ibaresi taşıması halinde, bu kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilecekler. Bu kurumlar ile bunların helal uygunluk belgesi verdiği firma, ürün gruplarına ilişkin bilgiler gümrük idareleriyle paylaşılacak.

Yapılacak kontrollerde, iç veya dış ambalajında helal işareti, markası, damgası dahil olmak üzere herhangi bir helal ibaresi tespit edilen ürünlere ilişkin uygunluk iddiasına yönelik şüphe duyulması halinde durum Helal Akreditasyon Kurumu’na bildirilecek.

Helal Akreditasyon Kurumu veya yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılacak kontrollerde gümrük bölgesine girişi uygun görülmeyen ürünler mahrecine iade edilebileceği gibi, transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilebilecek.