Hem aylık hem de yıllık bazda artış: İlk 3 ayda 812 milyon dolarlık fındık ihraç edildi

İSTANBUL / EKONOMİ

Söz konusu ihracat karşılığında 811 milyon 879 bin 294 dolar gelir elde edildi. 1 Eylül-30 Kasım 2023 sezonuna göre hem miktar hem de değer bazında artış gerçekleşti. 2023 sezonunun ilk 3 ayında 83 bin 53 ton iç fındık ihraç edilmiş, karşılığında da 569 milyon 358 bin 36 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Son iki sezonun aynı dönemleri karşılaştırıldığında 2024 sezonunun ilk 3 aynıda bir önceki sezona göre 17 bin 353 ton fındık fazla ihraç edilirken 242 milyon 521 bin 258 dolar fazla gelir sağlandı. Aylık bazda da bir önceki dönemin aynı ayına göre hem miktar hem de değer bazında artış var.

Kasım 2024’te 35 bin 725 ton fındık ihraç edilirken karşılığında da 292 milyon 704 bin 29 dolar döviz girdisi sağlandı. Kasım 2023’te 211 milyon 908 bin 382 dolar karşılığında 28 bin 955 ton iç fındık ihraç edilmişti.