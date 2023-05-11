Hem KKM hem döviz mevduatı arttı

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri kur korumalı mevduat hesabının 5 Mayıs haftasında yeni rekor seviyesine yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre KKM hacmi 2 trilyon 203 milyar 124 milyon liraya yükseldi. Dolar cinsinden KKM büyüklüğü ise BDDK verilerine göre 113.15 milyar dolar oldu. KKM 1 haftada 85.5 milyar lira artsa da vatandaşın döviz mevduatı da 5 Mayıs haftasında yükseliş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre 5 Mayıs haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 375 milyon dolar artış gösterdi.

Tüzellerin döviz mevduatı 1.6 milyar dolar yükseldi

Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 296 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 671 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin dolar cinsi döviz mevduatı geçen hafta 1 milyar 391 milyon dolar yükseldi. Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 215 milyon dolar yükseldi, tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 176 milyon dolar büyüdü.