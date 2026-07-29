Her 10 sanayiciden 6'sı istihdamı azalttı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) üyeleri arasında gerçekleştirdiği Ekonomik Değerlendirme Anketi, 2026'nın ilk altı ayında sanayicinin üretim, istihdam ve yatırım kararlarında temkinli bir tablo ortaya koydu. Ankete göre, işletmelerin yüzde 62'si çalışan sayısını azaltırken, jeopolitik gelişmelerin ihracata olumsuz yansıdığı görüldü. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında işletmelerin yarıdan fazlası ihracatında gerileme yaşadığını ifade ederken, yılın ikinci yarısında yatırım yapmayı planlayan firmaların oranı yüzde 38 seviyesinde kaldı.

İş gücü maliyetlerinin enflasyonun çok üzerinde artmasının ve firmaların geleceğe ilişkin öngörüde bulunmakta zorlanmasının istihdama olumsuz yansıdığını belirten Akdaş, anket sonuçlarına göre 2026 yılının ilk yarısında işletmelerin yüzde 62'sinin çalışan sayısını azalttığını söyledi. Çalışan sayısını azaltan firmaların yüzde 56'sını 10 ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerin oluşturduğunu ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Akdaş, üyelerin ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinin de iyimser olmadığını dile getirdi. Akdaş, "Üyelerimizin yüzde 55'i 2026 yılının ikinci yarısında ekonomik koşulların daha da kötüleşeceğini öngörüyor. İyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 45 seviyesinde. Aynı dönemde yatırım planlarını hayata geçirmeyi düşünen firmaların oranı sadece yüzde 38'de kaldı" dedi.

Ankette firmalara yöneltilen 2026 yılının ilk yarısında işlerinizin olumlu gelişmesinin önündeki en önemli engel nedir sorusuna verilen yanıtları da paylaşan Akdaş, işletmelerin en büyük sorununun yüksek girdi maliyetleri olduğunu söyledi. Buna göre firmaların yüzde 21,2'si hammadde maliyetlerinin yüksekliğini, yüzde 16,4'ü döviz kurlarındaki belirsizlik ve yetersizliği, yüzde 15,7'si ise iş gücü maliyetlerindeki artışı en önemli engeller arasında gösterdi.

“Üyeler en fazla hukuk ve ekonomik güven ortamına dikkat çekiyor”

Yılın ikinci yarısına ilişkin risk algısının da benzer şekilde şekillendiğini belirten Akdaş, "Üyelerimizin yüzde 28,8'i döviz kurlarının baskılanmaya devam etmesini en büyük risk olarak görüyor. Bunu yüzde 19,1 ile yüksek kredi faizlerinin sürmesi veya artması, yüzde 15 ile iç talepteki yavaşlama izliyor" dedi.

Anket kapsamında firmalara Türkiye'nin öncelikli çözüm alanlarının da sorulduğunu aktaran Akdaş, üyelerin en fazla hukuki ve ekonomik güven ortamına dikkat çektiğini ifade etti. Akdaş, "Firmalarımızın yüzde 30'u adalet sistemine güvenin güçlendirilmesini öncelikli konu olarak görüyor. Bunu yüzde 22 ile yatırım ikliminin iyileştirilmesi, yüzde 19 ile piyasa ekonomisinin işleyişine yönelik müdahalelerden kaçınılması takip ediyor" diye konuştu.

EBSO'da seçim yarışı başladı

EBSO Meclis Başkanlığı için Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, Meclis Üyesi ve ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Meclis Üyesi Hakkı Attaroğlu ile Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı adaylıklarını açıkladı. Meclis Başkan Yardımcılığı için ise Meclis Üyesi Ahmet Özken aday oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için 2 aday

EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün adaylıklarını açıkladı. Her iki isim de konuşmalarında sanayinin geleceği, ortak akıl ve üyelerin beklentilerine yönelik projelerini paylaştı.