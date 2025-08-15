Her 100 dolarlık ihracatın 25'i ABD’ye

EKONOMİ/İZMİR

Türk zeytinyağı sektörü, 2024-25 ihracat sezonunda son çeyreğe girerken, 9 aylık dönemde 44 bin 97 tonluk ihracat yaptı. Altın sıvının en çok ihraç edildiği ülke, 19 bin 41 tonla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye’nin ihraç ettiği her 100 ton zeytinyağının 43 tonu ABD’ye gitti. Türkiye, ABD’ye 2023/24 sezonunun 9 aylık döneminde 12 bin 344 ton zeytinyağı ihraç etmişti. Türkiye’nin ABD’ye zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 54 arttı.

Türk zeytincilik sektörü, 2025 yılı mart ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik düzenlediği Sektörel Ticaret Heyeti’nin meyvelerini topluyor. Türk zeytincilik sektörü, 1 Ekim 2023 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ABD’ye 20 bin 270 tonluk zeytinyağı, sofralık zeytin ve prina yağı ihraç etmişken, 2024-25 sezonunun aynı döneminde yüzde 56’lık artışla 31 bin 565 tonluk ihracata imza attı.

2024/25 sezonunda ihracattan 480 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Türk zeytincilik sektörünün, Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatı 118 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

“Hedefimiz ABD pazarında yüzde 10’a ulaşmak”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, ABD’ye yapılan 118 milyon dolarlık ihracatın büyük bölümünü, 86 milyon 218 bin dolarla zeytinyağı ihracatının oluşturduğunu belirterek, “Prina yağı ihracatı yüzde 21 artarak 17 milyon 214 bin dolara, siyah zeytin ihracatı yüzde 16 artarak 10 milyon dolara, yeşil zeytin ihracatı ise yüzde 20 artarak 4,2 milyon dolara ulaştı.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri yıllık 370 bin ton zeytinyağı ve 185 bin ton sofralık zeytin tüketimiyle Avrupa Birliği ülkelerinden sonra en büyük tüketici konumunda olduğuna vurgu yapan Uygun, “ABD pazarında konumumuzu güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Zeytinyağında dünya genelinde fiyatların dip yaptığı bir dönemde düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetinin katkısıyla ABD’ye ihracatta önemli artışlar yakaladık. Bu güzel gelişme artış sektöre can suyu oldu. ABD pazarında hedefimiz yüzde 10 pazar payına ulaşmak.” diye konuştu.