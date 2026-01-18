Her 5 kişiden biri 2026'ya "kararlı" girdi: Harcama öne çıktı

Türkiye’de 5 kişiden biri “Yeni Yıl Yeni Başlangıç” kararları aldı. Gençlerde yeni yıl kararı alanlar çok daha yüksek olurken, İstanbul Ekonomi Araştırmaları’nın Türkiye Raporu Ocak 2026 verilerinde kadınların erkeklerden daha çok yeni yıl kararı aldığı görüldü.

2000 kişi ile yapılan araştırmaya göre, toplumun yüzde 22’si 2026’da uygulamak için birtakım kararlar aldı.

Yeni yıla yeni kararlarla girenlerde kadınların erkeklerden daha yüksek oranda olduğunu görüldü. Yaş gruplarında da en genç yaş grubundaki her 3 kişiden 1’i yeni yıl kararları olduğunu söylerken, en büyük yaş grubundaki her 10 kişiden yalnızca 1’i yeni yıl kararı aldı.

En yüksek karar “para harcamayı azaltmak”

Yeni yıl kararı alan yüzde 22,4’lük kesimin kararlarının detaylarına bakıldığında her 5 kişiden 4’ünün “kemerleri sıkmaya karar” verdiği görüldü. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve kitap okumak gibi kararlar ekonominin ardından geldi. Katılımcıların yarısı 2026’da yeni hobiler edinmek ve sosyal medyada geçirdiği süreyi azaltmak istiyor.

Önemli bir kitle de iş değişikliği ve taşınmak gibi hayati kararlar aldı. Sigara ve kumar gibi olumsuz alışkanlıkları bırakmak isteyenlerin oranı da yüksek oldu.

Kadınlar daha çok karar alıyor, erkekler para odaklı

Yeni yılda birden fazla karar alma eğilimi kadınlarda daha belirgin olurken, özellikle kariyer değişikliği, kitap okuma ve hobi edinme gibi konularda kadınlar erkeklere göre daha fazla karar alıyor.

Ortalamada erkekler ise temkinli para harcamak ve sigara, kumar gibi alışkanlıkları bırakmak konusunda daha istekli görünüyor.

Yaşa göre kararlar da değişiyor

55 yaş ve üzerindekilerin ezici çoğunluğu 2026’da dikkatli para harcama kararı alırken bu oran, genç yaş gruplarında daha düşük oldu.

18-24 yaş grubunda kariyer hedefleri ve sosyal medya kullanımının kısıtlamak gibi kararlar diğer yaş gruplarına göre daha ön plana çıkarken, 25-34 yaş grubundaki her 3 katılımcıdan 1’i 2026’da taşınmayı planlıyor.