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Her evde bulunuyor! Bakanlık ‘zehirli’ uyarısı yaptı, tüm mağazalardan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yaptığı açıklamada ünlü markanın oda kokusunda zehirli madde tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasakladı ve tüm mağazalardan toplatılması talimatını verdi.

Haber Merkezi
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Her evde bulunuyor! Bakanlık ‘zehirli’ uyarısı yaptı, tüm mağazalardan toplatılacak
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Ticaret Bakanlığı sakıncalı ürün listesine yenisini ekledi. Bakanlık ünlü bir firmanın oda kokusunda zehirli madde tespit edildiğini duyurdu.

Her eve giren bu ürüne dikkat!

Bakanlığın 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinde yaptığı son bildirimde, Türkiye'de milyonlarca insan tarafından kullanılan bir ürünün 'zehirli' atıklar içerdiğine yer verildi.

Mağazalardan toplatılıyor

Çoğu kişinin evinde tercih ettiği oda parfümü ile ilgili uyarı verildi. 'Linens' markasına ait oda kokusu ve çamaşır spreyinde toksik etki içeren tehlikeli maddelerin bulunduğunu aktaran yetkililer, sakıncalı ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve mevcut ürünler hakkında toplama kararı alındığını açıkladı.

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