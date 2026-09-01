Her evde kullanılan küçük ev aletlerini üretiyordu! 36 yıllık şirket konkordato ilan etti

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Küçük ev aletleri üretiyordu

1990 yılında kurulan ve İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Avesta Ev Aletleri, mutfaklarda sık kullanılan çok sayıda elektrikli cihazın üretimini gerçekleştiriyordu.

Şirketin ürünleri arasında çay ve kahve makineleri, semaver, ızgara, kızartma cihazları, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, blender, mikser, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi ve fritöz gibi ürünler bulunuyordu.

Mahkemeden geçici konkordato kararı

NTV'de yer alan habere göre finansal darboğaza giren şirket, borçlarını yeniden yapılandırabilmek amacıyla konkordato talebinde bulundu.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Konkordato komiserleri atandı

Mahkemenin geçici mühlet kararı kapsamında şirkete konkordato komiserleri atandı.

Komiser olarak Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Av. Mehmet Kılıç görevlendirildi.

Alacaklılara 7 günlük süre

Konkordato başvurusuna itiraz etmek isteyen alacaklılara da süre tanındı.

İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi kapsamında, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını düşünen alacaklıların, ellerindeki delillerle birlikte 7 gün içerisinde mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebileceği belirtildi.

Şirketin gelirleri bir yılda yüzde 62 düştü

Şirketin vergi levhasına ilişkin verilere göre, 2023 yılında 368 bin 794 lira matrah üzerinden 92 bin 198 lira vergi tahakkuk edildi.

2024 yılında matrah 3 milyon 414 bin 302 liraya, vergi tahakkuku ise 853 bin 575 liraya yükseldi.

2025 yılında ise şirketin matrahı 1 milyon 290 bin 471 liraya, vergi tahakkuku da 322 bin 617 liraya geriledi.

Böylece şirketin gelirlerinde 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında düşüş yaşandı.