Her gün 100 TL biriktirerek kaç yılda 1 milyon TL'ye ulaşılıyor?

Finansal özgürlük kavramı son yıllarda birikim, tasarruf, yatırım ya da bileşik getiri gibi birçok kavramı daha sık duymaya yol açıyor. Son yıllarda dünyada da artan enflasyonla ve değişen sosyal ve ekonomik yapılarla Z kuşağı ve sonrasında gelecek kuşakların; aileleri kadar kolay mal varlığı edinemeyeceği görülüyor. Bu da “birikim” kavramını öne çıkarsa da işin bir de bilinçli birikim kısmı var.

Günlük 100 TL artık günümüz bütçesinde çok önemli bir alan kaplamasa da birikim yapmak için ideal bir rakam. Bu birikimi kumbarada yapmak ile bileşik getiriyle yapmak arasında ise çok uzun yıllar fark ediyor.

Kumbaraya 100 TL atarak kaç yılda 1 milyon TL biriktirilir?

Her gün 100 TL kenara atabilen birisi için 1 milyon TL biriktirmek 10 bin gün sürüyor. Bu da 27 yıl 145 günlük bir süre anlamına geliyor. Bu süre, bir çalışanın yaklaşık hayatı boyunca sigortalı olup emekli olabileceği bir uzunlukta olurken, kısaca çalıştığınız süre boyunca küçük birikimlerle zengin olmak eğer yatırım yapmıyorsanız çok mümkün gözükmüyor.

Bileşik getiri ile 1 milyon TL’nin birikim süresi ne kadar?

Günümüz ortamında yıllık yüzde 40 bileşik faizle, her gün 100 TL banka hesabına atan (bu süre içinde faizin sabit kalacağı varsayılarak) birikim yapan bir kişinin ise 1 milyon TL biriktirmesi 6 yıl 30 gün sürüyor.

Sadece birikim yapan bir kişi ile bileşik getiri arasında 21 yıl 115 gün bulunuyor. Bu getiri, altın, hisse ya da farklı yatırım araçları üzerinden de hesaplanabilirken, birikimin yanında bileşik getirinin de ne kadar önemli olduğu görülüyor.