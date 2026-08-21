Her gün yaklaşık 300 işyeri kapanıyor, 707 işyeri açılıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Aynı dönemde 169 bin 835 esnaf işyeri kuruldu. Buna göre günlük yaklaşık 300 esnaf işyeri kapanırken, ortalama açılan işyeri sayısı 707 civarında gerçekleşti. Uygulanan sıkı para politikası ve tüketimi kısıtlamaya yönelik tedbirler yanı sıra sayıları giderek artan zincir marketler, esnaf işyerlerinin faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. Bu durum istatistiklere de yansıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) Ticaret Sicil Gazetesi verilerinden yapılan derlemelere göre bu yılın Temmuz ayında açılan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 azalarak 23 bin 396’ya geriledi. Ocak-Temmuz döneminde aylık bazda sadece Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre işyeri sayısı (yüzde 10) artış göstermişti. Ocak-Temmuz döneminde ise açılan esnaf işyeri sayısı geçen yıla göre yüzde 8.05 azalarak 184 bin 698’den 169 bin 835’e geriledi.

Çift haneli artışlar dikkat çekti

Bu yıl açılan işyerlerindeki azalma eğiliminin tam tersi, kapanan işyerlerinin sayısında da birçok ay çift haneli artış dikkat çekti. Ocak’ta yüzde 1.47 artan kapanan işyeri sayısı, Şubat’ta yüzde 26.8, Mart’ta yüzde 11.54, Nisan’da yüzde 24.3 arttı.

Sadece Mayıs’ta yüzde 20.6 gerileyen kapanan işyeri sayısı Haziran’da yüzde 11.7, Temmuz’da ise yüzde 4.4 arttı. Böylece yılbaşından bu yana toplam 71 bin 169 esnaf kapanırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 8 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre 2026 yılı Ocak ayı başından bu yana günlük ortalama 707 esnaf işyeri açılırken, kapanan işyeri sayısı ise 300 oldu.