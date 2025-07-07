HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat'a uygun teklif gelmedi: İhale iptal

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ (HES Kablo) ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait payların satışına ilişkin açılan ihalenin, şartnameye uygun teklif sunulmaması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamada, Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki HES Kablo hisseleri ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait toplam yüzde 27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat hisselerinin satışına yönelik 1 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, beklentileri karşılayan herhangi bir teklifin alınamadığı belirtildi. Bu nedenle ihale süreci iptal edildi.

İlgili satış, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı bir süreçle yürütülüyordu. Satışa çıkarılan Erciyes Çelik Halat hisselerinin yüzde 72'si halihazırda HES Kablo'nun elinde bulunuyor.

22 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete ve TMSF'nin internet sitesinde duyurulan satış ilanıyla başlayan süreç, herhangi bir uygun teklifin sunulmamasıyla tamamlanmadan sona ermiş oldu.