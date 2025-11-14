HESİAD Su Komisyonu kurulmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı

ANKARA/EKONOMİ

EKONOMİ Gazetesinde 10 Kasım günü Besti Karalar’ın imzasıyla yayımlanan habere dikkat çeken Elvan Tuğsuz Güven, yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye’de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklığı felaket olarak niteleyerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan ‘Su Komisyonu’nu olumlu karşılıyoruz. HESİAD, uzun süredir dile getirdiği ‘Su Bakanlığı’ kurulması önerisiyle uyumludur. Komisyon, sektör olarak talep ettiğimiz ‘içme suyu, tarımda kullanım, enerji üretimi ve ilgili diğer tüm alanlardaki paydaşların su kaynaklarına adil erişimini ve kullanımını sağlayacak şekilde ölçüm, planlama, uygulama ve denetim yapacak bir ortak irade ortaya konulması’ ihtiyacına büyük ölçüde cevap verecektir” değerlendirmesinde bulundu. Elvan Tuğsuz Güven, Su Komisyon’una tüm katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

‘Su Bakanlığı’ kurulmasını HESİAD olarak önerdikleri hatırlatırlatıldı

Güven, Türkiye’nin etkin etkin bir havza su planlaması yapılması; içme suyu, sulama, enerji üretimi ve ilgili diğer tüm alanlardaki paydaşların su kaynaklarına adil erişimini ve kullanımını sağlayacak şekilde ölçüm, planlama, uygulama ve denetim yapacak bir ‘Su Bakanlığı’ kurulmasını HESİAD olarak önerdiklerini hatırlattı. Hidroelektrik santrallerinden bazılarının teknik altyapısı tamamlanmış ve halen kullanıma hazır olduğu halde, kuraklık nedeniyle eksik üretim yaptığını belirten Güven, bunlarla bütünleşik üretim yapacak hibrit santrallerinin önünün açılmasını, su bataryası olarak tanımladığı pompaj depolamalı HES’lerin hızla hayata geçirilmesi ile kuraklık nedeniyle finansal sorun yaşayan HES’lere destek mekanizması taleplerini tekrarladı.

EKONOMİ Gazetesi haberinde, kurulacak komisyonun su altyapısının güçlendirilmesi; su tasarrufu programları, sulama yöntemi ve yönetimi, doğal su havzalarının korunması ve uluslararası iş birliği başlıklarına odaklanacağı duyurulmuştu.