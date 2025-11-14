  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. HESİAD Su Komisyonu kurulmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı
Takip Et

HESİAD Su Komisyonu kurulmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Su Komisyonu kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Mehmet Kaya
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HESİAD Su Komisyonu kurulmasını olumlu karşıladıklarını açıkladı
Takip Et

ANKARA/EKONOMİ

EKONOMİ Gazetesinde 10 Kasım günü Besti Karalar’ın imzasıyla yayımlanan habere dikkat çeken Elvan Tuğsuz Güven, yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye’de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklığı felaket olarak niteleyerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan ‘Su Komisyonu’nu olumlu karşılıyoruz. HESİAD, uzun süredir dile getirdiği ‘Su Bakanlığı’ kurulması önerisiyle uyumludur. Komisyon, sektör olarak talep ettiğimiz ‘içme suyu, tarımda kullanım, enerji üretimi ve ilgili diğer tüm alanlardaki paydaşların su kaynaklarına adil erişimini ve kullanımını sağlayacak şekilde ölçüm, planlama, uygulama ve denetim yapacak bir ortak irade ortaya konulması’ ihtiyacına büyük ölçüde cevap verecektir” değerlendirmesinde bulundu. Elvan Tuğsuz Güven, Su Komisyon’una tüm katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

‘Su Bakanlığı’ kurulmasını HESİAD olarak önerdikleri hatırlatırlatıldı

Güven, Türkiye’nin etkin etkin bir havza su planlaması yapılması; içme suyu, sulama, enerji üretimi ve ilgili diğer tüm alanlardaki paydaşların su kaynaklarına adil erişimini ve kullanımını sağlayacak şekilde ölçüm, planlama, uygulama ve denetim yapacak bir ‘Su Bakanlığı’ kurulmasını HESİAD olarak önerdiklerini hatırlattı. Hidroelektrik santrallerinden bazılarının teknik altyapısı tamamlanmış ve halen kullanıma hazır olduğu halde, kuraklık nedeniyle eksik üretim yaptığını belirten Güven, bunlarla bütünleşik üretim yapacak hibrit santrallerinin önünün açılmasını, su bataryası olarak tanımladığı pompaj depolamalı HES’lerin hızla hayata geçirilmesi ile kuraklık nedeniyle finansal sorun yaşayan HES’lere destek mekanizması taleplerini tekrarladı.

EKONOMİ Gazetesi haberinde, kurulacak komisyonun su altyapısının güçlendirilmesi; su tasarrufu programları, sulama yöntemi ve yönetimi, doğal su havzalarının korunması ve uluslararası iş birliği başlıklarına odaklanacağı duyurulmuştu.

Çin'de hanehalklarının hisse senedi alımları artıyorÇin'de hanehalklarının hisse senedi alımları artıyorFinans

 

Japonya’da enflasyonun yeniden yükselmesi bekleniyorJaponya’da enflasyonun yeniden yükselmesi bekleniyorKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Altın fiyatları 14 Kasım 2025 | Altında neler oluyor? İşte gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet fiyatları
Altın fiyatları 14 Kasım 2025 | Altında neler oluyor? İşte gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet fiyatları
ABD'li dev bankanın gündeminde Türkiye'deki varlığını artırma planı var
Türkiye'deki varlığını artırmayı planlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk 10 ayda 50 bin mükellefi inceledi: Ceza tutarı 220 milyar lirayı aştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk 10 ayda 50 bin mükellefi inceledi
Hazine haftaya üç doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine haftaya üç doğrudan satış gerçekleştirecek
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık Fed kararı için geri sayım başladı...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık Fed kararı için geri sayım başladı...