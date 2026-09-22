Hexagon'dan kalite kontrolde yapay zekâ hamlesi

ESRA ÖZARFAT/BURSA

Otomotiv, elektronik, tıbbi cihaz ve hassas mühendislik sektörlerine yönelik sistem, görüntü tabanı ölçümü dokunmatik ve çok sensörlü ölçümle birleştiriyor. Şirket, yeni platformun özellikle yüksek hacimli üretimde kalite kontrol sürelerini kısaltmayı ve ölçüm sonuçlarının tekrarlanabilirliğini artırmayı amaçladığını bildirdi. Hexagon'un açıklamasına göre mekanik ve teknolojik değişikliklerle makine dinamiklerinde yaklaşık yüzde 30 iyileşme sağlandı, denetim çevrim süreleri ise yaklaşık yüzde 15 kısaldı. Ancak bu oranların hangi koşullarda elde edildiği açıklamada ayrıntılandırılmadı. OPTIV S için geliştirilen yapay zekâ destekli özelliklerin 2027 yılı boyunca aşamalı olarak sunulması planlanıyor. PC-DMIS yazılımı üzerinden kullanılacak AI Edge Detection, Fast Auto-Focus ve AI Illumination özellikleriyle optik ölçüm programlamasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Hexagon Manufacturing Intelligence Sabit Metroloji Bölümü Ürün Pazarlama Direktörü Manuel Mueller, üreticilerin daha kısa sürede daha fazla parçayı denetleme ihtiyacına işaret etti. Şirket, yeni yazılım özelliklerinin önemli bölümünün mevcut OPTIV M platformuna da sunulacağını belirtti. MAESTRO da portföyde yer alan bir CMM. OPTIV S, 14 Eylül itibarıyla 4.4.3 ölçüm hacmiyle satışa çıkarıldı. Diğer ölçüm hacimleri, yeni konfigürasyonlar ve yapay zekâ destekli işlevlerin 2027'de ürün yelpazesine eklenmesi öngörülüyor.