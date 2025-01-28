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Hidrokarbon potansiyeli ortaya çıkarılacak! TPAO'nun Karadeniz ruhsatları uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de 2 deniz sahası ve Adana'da 1 kara sahası için hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Haber Merkezi
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Hidrokarbon potansiyeli ortaya çıkarılacak! TPAO'nun Karadeniz ruhsatları uzatıldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Karadeniz ruhsatlarının süresi uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Petrol aramada süre uzaltıldı

Buna göre, TPAO'nun Karadeniz'de karasuları dışını kapsayan AR/TPO/KD/E42,E43,F42,F43 pafta numaralı 693 bin 517 hektar ile AR/TPO/KD/E44, E45, F44, F45 pafta numaralı 631 bin 531 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ağustos 2026'ya kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Hidrokarbon potansiyeli değerlendirilecek

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

TPAO’ya Adana’da 5 yıllık petrol ruhsatı verildi

Ayrıca, TPAO'nun Adana ilini kapsayan AR/TPO/K/N34-d2 pafta numaralı ve 14 bin 403 hektar yüz ölçümüne sahip saha için bugünden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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