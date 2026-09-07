HİDROMEK, 6'ncı kata çıkabilen yükleyici üretti

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

HİDROMEK Teleskobik Yükleyici Tasarım Yöneticisi Abdullah Çömek, üretim ve yeni ürün geliştirme süreçlerindeki temel felsefenin sahanın tüm ihtiyaçlarına tek bir markanın çatısı altında çözüm üretebilme olduğunu söyledi. Türkiye’nin iş makinesi alanındaki ilk AR-GE merkezini ve sayılı taşıt tasarım stüdyolarından birini bünyelerinde barındırdıklarını dile getiren Çömek, “HİDROMEK gerek teknolojik gerekse estetik açıdan en iyisini hedeflediği makineleriyle sahadaki hâkimiyetini koruyor” dedi.

Ankara, İzmir ve Tayland’daki yedi üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretimini sürdürdüklerini dile getiren Çömek, “HİDROMEK, son olarak teleskobik yükleyici grubunu da ürün gamına dâhil etti” diye konuştu.

Teleskobik yükleyicilerin, birçok farklı çalışma sahasında taşıma ve yükleme kolaylığı sağlayan pratik ve çok yönlü makineler olduğunu söyleyen Abdullah Çömek, “HİDROMEK’teki ilk teleskobik yükleyici modelimiz olan HMK 18-40 TH, maksimum 4 ton kaldırma kapasitesi ve 18 metre erişim mesafesi sunuyor. Bu kapasiteleri ve üstün dayanıklılığı, yeni modelimizi öncelikle inşaat sahaları için mükemmel bir seçenek hâline getiriyor” dedi.