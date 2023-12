Hikaye arayan piyasanın umudu Moody’s oldu

Şebnem TURHAN



Borsa İstanbul bu yılı özellikle son çeyrekte yaşanan sert kayıplar nedeniyle yaklaşık yüzde 35 getiriyle tamamladı. Sıkı para politikasının getirdiği yüksek mevduat faizleri başta olmak üzere birçok etken endekslerde yaz aylarında yaşanan coşkunun geride kalmasına neden olurken aralık ayında ise uluslararası kredi derecelendirme kurumu Moody’s hem yukarı hem aşağı yönlü hareketin bir numaralı bahanesi oldu. 15 Aralık’ta Türkiye kredi notu kararını pas geçen Moody’s’in sonrasında endeksler hayal kırıklığı içinde düşüşe başlarken dün 12 Ocak’ta yılın ilk değerlendirmesinin Türkiye’ye yapılacak olması haberi de yılın son işlem gününün pozitif tamamlanmasını sağladı. Hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcı oranı da yüzde 38’i aştı .

Pas geçme sonrası düşüş yüzde 9’u aştı

Borsa İstanbul BİST100 endeksi 15 Aralık ile biten haftada Moody's'ten not artırımına kadar varan beklentilerin de etkisiyle İsrail Hamas çatışmasının başlamasıyla artan negatif seyrine kısa bir mola vermiş yüzde 3,43 haftalık yükseliş yaşadı. Moody’s’in tüm beklentilerin aksine bırakın not artırımını not görünümünü bile ele almayıp Türkiye raporlamasını pas geçmesi ise zaten bahane arayan piyasada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Her ne kadar 15 Aralık'ta Türkiye için güncelleme yapmasa da Moody’s 19 Aralık'ta Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporu yayınlamıştı. Kuruluş, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirmişti. 18 Aralık haftası negatif açılırken 15 Aralık kapanıştan sonra gelen düşüşlerle kayıplar 25 Aralık’ta yüzde 9’u aşmıştı. Hayal kırıklığına düşük hacim, kredili işlemlerde teminat tamamlama çağrıları, TL mevduatın cazibesi de eklenince endeksler bir türlü yılın son haftasında toparlanma yaşayamadı. Ta ki düne kadar. Dün sabah piyasada gözler Moody’s’in Türkiye ile ilgili iki kredi not gözden geçirme tarihi belirlemesi ve bu tarihlerden ilkinin 12 Ocak gibi oldukça yakın bir günde yapılacak olması birden endekslerin yeşile dönmesini sağladı. Moody’s’in Türkiye için ikinci tarihi ise 19 Temmuz olarak açıklandı. Türkiye, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer aldı.

Türkiye’ye en kötü not Moody’s’ten

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor. Bu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe aşağısında S&P ile Fitch’in Türkiye’ye ilişkin kredi notlarından da bir basamak daha kötü seviyede bulunuyor.

Şimdi 12 Ocak hisse senedi piyasaları için yeni bir hikaye gibi öne çıkıyor. Tek başına değil elbette. 11 Ocak’ta da Merkez Bankası New York’taki yatırımcı günü toplantısı gerçekleştirilecek. İki gün üst üste gelen bu önemli tarihler hisse senedi piyasalarında istenilen yabancı girişini hızlandırmanın da fitilini ateşleyebilecek potansiyel taşıyor.

11 Ocak’ta New York’ta yatırımcı günü Merkez Bankası'nın ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantı, başkan Hafize Gaye Erkan'ın para politikası konulu sunumu ile başlayacak. Erkan, "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı 45 dakikalık bir sunum yapacak. Programa göre Erkan'ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı 45 dakikalık sunum yapacak. Programa göre yatırımcı paneli JPMorgan yöneticileri katılımı ile Erkan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. TCMB'den başkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin de katılımıyla; dezenflasyon patikası, döviz rezervleri stratejisi, bankacılık sektörü ve makroihtiyati çerçeve başlıklı ayrıntılı oturumlar da gerçekleştirecek. Toplantının sonunda Erkan, JPMorgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak moderetörlüğünde soruları yanıtlayacak.

8 haftada yaklaşık 2 milyar dolar geldi

Yeni ekonomi yönetimi Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan göreve geldiklerinden bu yana bir çok uluslararası yatırımcı ile görüştü ancak yatırımcı günü teması ilk kez kullanılıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kurumları Fitch ve S&P’de yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesi ve geleneksel para politikalarının uygulamaya girmesiyle birlikte kredi not görünümlerini durağandan pozitife çevirdiler. Türkiye’nin 5 yıllık ifl as risk primi CDS’i de 300 baz puanın altına geriledi. Tüm bu olumlu gelişmeler yabancı yatırımcılarının az da olsa TL varlıklara yeniden giriş yapmalarını sağladı. Yılbaşından bu yana 22 Aralık ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasında net girişi 1 milyar 349 milyon dolar alım yaptılar. Son 8 haftadır sürekli net alıcı olan yabancının hissedeki bu alım miktarı ise 1.9 milyar dolara ulaştı.