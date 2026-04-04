Hindistan 7 yıl sonra ilk kez İran'dan petrol satın aldı

Hindistan rafinerileri, Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarikini aksatması üzerine İran’dan petrol satın aldı. Söz konusu gelişme, Hindistan Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı ve tüketicisi konumundaki Hindistan’ın, ABD’nin baskıları nedeniyle Mayıs 2019’dan bu yana İran’dan petrol alımı yapmadığı biliniyordu. Ancak ABD-İsrail savaşıyla birlikte yaşanan tedarik sorunlarının ülkeyi etkilemesi üzerine bu politikanın değiştiği görüldü.

Reuters'ın haberine göre Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki aksaklıklar nedeniyle ham petrol ihtiyacının İran dahil olmak üzere farklı kaynaklardan karşılandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İran petrolü ithalatı için herhangi bir ödeme engelinin bulunmadığı ifade edildi.

Tedarik sıkıntılarını hafifletmek için yaptırımlar geçici olarak kaldırıldı

Geçtiğimiz ay ABD’nin, küresel tedarik sorunlarını azaltmak amacıyla İran petrolü ve rafine ürünlerine yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdığı hatırlatıldı. Bu adımın, Hindistan’ın yeniden İran’dan alım yapmasının önünü açtığı değerlendiriliyor.

Bakanlık, Hindistan’ın önümüzdeki aylara ilişkin tüm ham petrol ihtiyacını güvence altına aldığını da açıkladı.

Şirketler farklı coğrafyalardan petrol tedarik etme esnekliğine sahip

Açıklamada, Hindistan’ın 40’tan fazla ülkeden ham petrol ithal ettiği vurgulanarak, şirketlerin ticari değerlendirmeler doğrultusunda farklı kaynaklardan tedarik sağlama konusunda esnekliğe sahip olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Hindistan’ın, yaptırım altındaki bir gemiyle taşınan 44 bin metrik ton İran sıvılaştırılmış petrol gazı da satın aldığı bildirildi. Söz konusu geminin batıdaki Mangalore Limanı’na yanaştığı ve yakıt boşaltma işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.