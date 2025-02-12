Hindistan Merkez Bankası’ndan döviz müdahalesi

Hindistan Merkez Bankası, konuya yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre, bu hafta rupiye yönelik spekülasyonu engellemek için döviz piyasasına müdahale etti ve yeni merkez bankası başkanı yönetiminde para birimine daha müdahalesiz bir yaklaşım bekleyen yatırımcıları şaşırttı.

Bloomberg'in haberine göre, son haftalarda bir dizi rekor düşük seviyeye ulaştıktan sonra, rupi Salı günü dolara karşı yaklaşık yüzde 1 değer kazandı, bu iki yıldan uzun süredir gördüğü en büyük ralli ve Asyalı emsalleri arasında en büyük ralli oldu. Para birimi Çarşamba günü erken saatlerde yüzde 0,5'e kadar yükselerek 86,4238'e çıktı.

Rupi'deki yükseliş, Başbakan Narendra Modi'nin bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce gerçekleşti. Hindistan, Trump'ın ticaret ortaklarına karşılıklı tarife koyma sözünden kaynaklanan risklere en fazla maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. DBS Bank'a göre rupinin rekor düşük seviyelerden geri çekilmesi Hindistan ile ABD arasındaki dövizle ilgili gerginliklerin yatıştırılmasına yardımcı olacak.

"Rupide istikrar sağlanacak"

Singapur'daki DBS Bank Ltd.'de kıdemli ekonomist Radhika Rao, konuya dair "Merkez bankasının kararlı eli yakın vadede rupinin istikrarını sağlayacak ve bundan sonraki yön küresel dolar hareketleri tarafından belirlenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa katılımcılarına göre önceki iki seanstaki müdahale önemliydi. RBI müdahalesinin büyüklüğünü açıklamasa da Finrex Treasury Advisors'da hazine başkanı olan Anil Kumar Bhansali, bunun iki günde 11 milyar dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti ve bunun daha önce otorite tarafından görülmemiş seviyeler olduğunu söyledi. DBS bir notta RBI'ın dolar satışlarının 10 milyar dolardan fazla olabileceğini söyledi.

Rupide yüzde 2 değer kaybı

Hindistan Merkez Bankası RBI, yorum talep eden bir e-postaya hemen yanıt vermedi. Aralık ayında göreve başlayan yeni başkan Sanjay Malhotra, yetkililere, aşırı değerlenmesinin bir kısmını düzeltmek için para biriminin Asyalı emsalleriyle uyumlu bir şekilde değer kaybetmesine izin verme isteğini işaret etmişti. Rupi, yeni başkanın atanmasından bu yana dolara karşı yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Malhotra, geçen haftaki faiz oranı kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, merkez bankasının para biriminde "düzen ve istikrar" istediğini ve günlük olarak müdahale etme ihtiyacı görmediğini söyledi.