Hindistan’da Türk şirketlerine ambargo genişliyor! 25 milyon dolarlık proje feshedildi

Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişki ve özellikle askeri teçhizat desteği iddialarının ardından Hindistan, Türk firmalarına yönelik yaptırım kararları almaya başladı.

Ambargo uygulanan şirketlere bir yenisi daha eklendi

Daha önce Türk Hava Yolları (THY), Çelebi, TRT, Koton ve Mavi gibi birçok şirkete tarife ve kısıtlamalar getiren Hindistan, son adımında AsisGuard şirketini ambargonun yeni hedefi yaptı.

Metroda 2 aydır elle biletleme yapılıyor

Bhopal ve Indore metrolarında kurulu Otomatik Ücret Toplama Sistemi’ne ilişkin sözleşmenin feshedilmesi ise ulaşımda ciddi bir aksaklığa yol açtı. İhale iptali sonrası yaklaşık iki aydır metrolarda biletleme işlemleri elle yapılmaya başlandı.

Proje 25 milyon dolar değerindeydi

BirGün’ün aktardığı bilgilere göre AsisGuard’ın üstlendiği ihale 25 milyon dolar değerindeydi. Bu kapsamda fesih kararı, hem şirket hem de Türkiye açısından kayda değer bir ekonomik kayba neden oldu.