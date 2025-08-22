Hindistan’da Türk şirketlerine ambargo genişliyor! 25 milyon dolarlık proje feshedildi
Hindistan, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek nedeniyle Türk şirketlerine yönelik başlattığı ambargo uygulamalarını genişletti. Bu kapsamda, Bhopal ve Indore metrolarında biletleme sistemini üstlenen Türk teknoloji şirketi AsisGuard’ın 25 milyon dolarlık sözleşmesi feshedildi.
Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişki ve özellikle askeri teçhizat desteği iddialarının ardından Hindistan, Türk firmalarına yönelik yaptırım kararları almaya başladı.
Ambargo uygulanan şirketlere bir yenisi daha eklendi
Daha önce Türk Hava Yolları (THY), Çelebi, TRT, Koton ve Mavi gibi birçok şirkete tarife ve kısıtlamalar getiren Hindistan, son adımında AsisGuard şirketini ambargonun yeni hedefi yaptı.
Metroda 2 aydır elle biletleme yapılıyor
Bhopal ve Indore metrolarında kurulu Otomatik Ücret Toplama Sistemi’ne ilişkin sözleşmenin feshedilmesi ise ulaşımda ciddi bir aksaklığa yol açtı. İhale iptali sonrası yaklaşık iki aydır metrolarda biletleme işlemleri elle yapılmaya başlandı.
Proje 25 milyon dolar değerindeydi
BirGün’ün aktardığı bilgilere göre AsisGuard’ın üstlendiği ihale 25 milyon dolar değerindeydi. Bu kapsamda fesih kararı, hem şirket hem de Türkiye açısından kayda değer bir ekonomik kayba neden oldu.