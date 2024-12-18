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Hindistan'dan kauçuktan iplik ithalatına damping önlemi

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Ticaret Bakanlığı, Hindistan menşeli 'vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler' ithalatında damping önlemi uygulayacak.

Haber Merkezi
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Hindistan'dan kauçuktan iplik ithalatına damping önlemi
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Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'le Hindistan menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” ithalatında damping önlemi alınacak. 

Tebliğe göre, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu ürünlerin dampingli olduğu ve yerli üreticilere zarar verdiği tespit edildi.

Karar kapsamında, Hindistan menşeli Rubfila International Limited firmasının ürünlerine CIF bedelin yüzde 7,1’i, diğer firmaların ürünlerine ise yüzde 12,3 oranında dampinge karşı vergi uygulanacak.

Bu önlemler, 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve gerekli durumlarda gözden geçirilebilecek. 

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