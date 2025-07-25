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Hindistan'dan Maldivler'e 565 milyon dolar kredi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Maldivler'e 565 milyon dolar kredi verileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hindistan'dan Maldivler'e 565 milyon dolar kredi
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Maldivler'e yaptığı ziyaret sırasında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hindistan'ın Maldivler'in en yakın komşusu olduğuna ve Maldivler'in önemli bir dost olduğuna işaret eden Modi, "Hindistan, Maldivler'in gelişen savunma kabiliyetini desteklemeyi sürdürecek. Hint Okyanusu'nda barış, istikrar ve refah ortak hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Maldivler'e 565 milyon dolar değerinde kredi vereceklerini kaydeden Modi, bu kredinin altyapı ve kalkınma projelerinde kullanılacağını vurguladı.

Modi, ayrıca iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması için resmi görüşmelerin başlatıldığını açıkladı.

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