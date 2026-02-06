Hindistan’dan yapay zeka yatırımlarına süper teşvik

DENİZ GÜLDAĞ

Küresel teknoloji devleri, yapay zeka alanında rekabet üstünlüğü sağlamak için yatırımlarını giderek daha fazla Hindistan’a yöneltiyor.

Genç, kalabalık ve teknolojiye yatkın nüfusuyla dikkat çeken Hindistan, Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketler için stratejik bir merkez haline geldi.

Hindistan hükümeti de bu ilgiyi kalıcı yatırımlara dönüştürmek amacıyla önemli teşvikler sunuyor. Ülke, ABD merkezli yapay zeka teknolojisi yatırımlarını çekmek için küresel veri hizmetlerinden elde edilen yurt dışı gelirlerine 20 yıl boyunca vergi muafiyeti tanıyor. Hindistan Teknoloji Bakanı Ashwini Vaishnaw, pazar günü yaptığı açıklamada bu adımın “Hindistan’a önemli bir yapay zeka merkezi olma fırsatı vereceğini” vurguladı.

Google, ekim ayında Hindistan’ın güneydoğusunda yer alan veri merkezleri ve deniz altı kablo bağlantıları için 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, bu projeyi “ABD dışındaki en büyük yapay zeka veri merkezi” olarak tanımladı. Aralık ayında Microsoft, Hindistan’ın yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla 17,5 milyar dolarlık bir taahhütte bulunarak Asya’daki en büyük yatırımını açıkladı. Aynı dönemde Amazon ise 2030 yılına kadar Hindistan’daki operasyonlarına 35 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

ABD teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını izleyen Synergy Research’ten John Dinsdale, “Hindistan’ın hiper ölçekli veri merkezi kapasitesi açısından diğer birçok ülkeden daha hızlı büyüdüğüne şüphe yok” dedi.