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Hindistan’ın boykotu turizmi vurdu! Şaşaalı milyon dolarlık düğünleri iptal ediyorlar

Hindistan’ın Türkiye’ye yönelik boykotu, milyon dolarlık Hint düğün pazarını altüst etti. Türkiye’de yapılan şaşaalı düğün organizasyonları bir bir iptal edilirken, turizm sektörü büyük bir darbe aldı.

Haber Merkezi
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Hindistan’ın boykotu turizmi vurdu! Şaşaalı milyon dolarlık düğünleri iptal ediyorlar
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Hindistan’ın Türkiye’ye uyguladığı boykot, lüks düğün organizasyonlarını hedef aldı. Milyonlarca dolarlık Hint düğünleri birer birer iptal edilirken, turizm sektörü büyük kayıp yaşıyor.

Keşmir gerilimi Hint düğünü pazarını vurdu

Türkiye'nin Keşmir meselesi nedeniyle çıkan gerilimde Pakistan'ın yanında durması, Hindistan'ı kızdırdı. Hindistan'da Türkiye'ye karşı başlatılan boykot, milyon dolarlık Hint düğünü pazarını da olumsuz etkiledi.

Planlanan büyük düğünler iptal edildi

1 milyar 480 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Milyon dolarlık bütçelerle yapılan Hint düğün organizasyonlarında Türkiye son yıllarda yaptığı tanıtımlarla pay almaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır yapılan tanıtımlarla düğün organizasyonlarında Türkiye'yi tercih etmeye başlayan Hint düğün pazarında bu yıl gerileme yaşandı.

Milyonlarca dolarlık düğünlerin iptali turizmi etkiledi

Turizmci Hamit Kuk, Hindistan'daki birçok firmanın Türkiye'yi boykot etmeye başladığının altını çizerek, "Turizm sektörü de haliyle bundan nasibini almaya başladı. Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

İleriye dönük rezervasyonlar durdu

Kuk, "Şu ana kadar firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 düğün organizasyonu iptal edildi. Bir düğününde iptal olup olmadığı konusunda da tam netlik kazanmadı. Fakat ileriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef alamıyor şu anda firmalarımız. İnşallah bu geçici bir durum olur ve uzun sürmez" ifadelerini kullandı.

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