  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hindistan'ın Türkiye boykotu düğünleri vurdu! Milyon dolarlık etkinlikler iptal oldu
Takip Et

Hindistan'ın Türkiye boykotu düğünleri vurdu! Milyon dolarlık etkinlikler iptal oldu

Hindistan'da Türkiye'ye karşı başlatılan boykot, milyon dolarlık Hint düğünü pazarını da olumsuz etkiledi. Yapılması planlanan bazı düğünler iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'ın Türkiye boykotu düğünleri vurdu! Milyon dolarlık etkinlikler iptal oldu
Takip Et

1 milyar 480 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Milyon dolarlık bütçelerle yapılan Hint düğün organizasyonlarında Türkiye son yıllarda yaptığı tanıtımlarla pay almaya başladı.

Yaklaşık 10 yıldır yapılan tanıtımlarla düğün organizasyonlarında Türkiye'yi tercih etmeye başlayan Hint düğün pazarında bu yıl gerileme yaşandı.

Turizmci Hamit Kuk, Hindistan'daki birçok firmanın Türkiye'yi boykot etmeye başladığının altını çizerek, "Turizm sektörü de haliyle bundan nasibini almaya başladı. Özellikle son dönemde 2-3 tane düğün organizasyonu iptal edildi. Hindistan pazarında biliyorsunuz düğün organizasyonu çok şaşalı geçiyor. Milyonlarca dolarlık düğün organizasyonları oluyor. Türkiye'de Hindistan düğün pazarından ciddi bir pay almaya başladı. Yaklaşık 70 milyon ile 150 milyon dolar arasında değişen düğün organizasyonları oluyordu. Bu sene biraz sıkıntı var, önümüzdeki dönemde işin nasıl şekilleneceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kuk, "Şu ana kadar firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 düğün organizasyonu iptal edildi.

Bir düğününde iptal olup olmadığı konusunda da tam netlik kazanmadı. Fakat ileriye dönük yeni düğün organizasyonları maalesef alamıyor şu anda firmalarımız. İnşallah bu geçici bir durum olur ve uzun sürmez" ifadelerini kullandı.

Tatil sezonu geldi, yazlık fiyatları yükseldi! İşte bölge bölge yazlık kiraları...Tatil sezonu geldi, yazlık fiyatları yükseldi! İşte bölge bölge yazlık kiraları...Ekonomi
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 27 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 27 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Devlet desteğine sınırlama getirildiElektrik faturalarında yeni dönem başladı: Devlet desteğine sınırlama getirildiEkonomi

 

Ekonomi
Merkez Bankası net rezervi 50 milyar dolara yaklaştı
Merkez Bankası net rezervi 50 milyar dolara yaklaştı
İhtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı desteği! Gıda ve temel ihtiyaçlar karşılanacak
İhtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı desteği! Gıda ve temel ihtiyaçlar karşılanacak
Bakanlıktan dampingli ithalata karşı yeni önlemler: Haksız rekabetin önüne geçilecek
Bakanlıktan dampingli ithalata karşı yeni önlemler: Haksız rekabetin önüne geçilecek
Avrupa, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırma kararı aldı
Avrupa, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırma kararı aldı
EPDK yeni kuralları belirledi! Elektrikte sapma hesaplaması sınıra bağlandı
EPDK yeni kuralları belirledi! Elektrikte sapma hesaplaması sınıra bağlandı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor