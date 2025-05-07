Hindistan'ın 'Türkiye boykotu' turizmi nasıl etkileyecek?

Türkiye’nin Hindistan ile Pakistan arasında süregelen siyasi gerilimde Pakistan’a yakın durması, Hindistan kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan #TurkeyBoycott etiketi altında Türkiye’ye karşı turizm boykotu çağrıları yapılmaya başlandı.

Hint medyasında yer alan yorumlarda “Milyonlarca dolar harcadığımız düğünleri başka ülkelerde yapalım” sesleri yükselirken, bazı düğün planlayıcılarının Türkiye yerine Tayland, Dubai, İtalya gibi destinasyonlara yönelme kararı aldığı görüldü. Ancak Türkiye’de turizm sektörü temsilcileri bu duruma oldukça sakin ve temkinli yaklaşıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Antalya’da turizm acenteliği ve tur operatörlüğü yapan Gökhan Sönmez “Hintlilerin gelmemesi bizi derinden etkilemez. Türkiye bu anlamda küçük ve zayıf bir turizm ülkesi değil. Sadece Rusya’dan 7 milyona yakın turist alıyoruz. Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda gibi ülkelerden gelen turist sayısı da katbekat fazla. Hint düğünleri evet gösterişli ama toplam sayı açısından çok sınırlı” ifadelerini kullandı. Sönmez ayrıca “Bu sene erken rezervasyonlar rekor düzeyde. Haziran itibarıyla otellerde boş yer bulmak zorlaşacak. 2024 yılı turist açısından altın yıl olabilir. Hintli gelmese Pakistanlı gelir, Avrupa’dan gelen gelir. Türkiye’nin potansiyeli çok geniş” dedi.

Antalya kendini telafi eder

Yine Antalya’da düğün organizatörlüğü yapan Deniz Karahasanoğlu ise “Hintli turistler ağırlıklı olarak Antalya’da büyük düğün organizasyonları yapıyor. Bölgenin en büyük otellerini 1 hafta 10 gün kadar kapatıp görkemli düğünlere imza atıyorlar. Düğünlerde harcanan rakamlar oldukça yüksek. Kişi başı 10 bin doların üzerinde rakamlar konuşuluyor. Ancak düğünlerin iptal olması Antalya turizmi açısından ciddi bir kayıp olmayacaktır. Çünkü bu yıl Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden otellere ciddi talepler var. Büyük organizasyonlar ve konser planları yapılıyor. Bu nedenle Hintli turistlerin gelmemesi turizme bir darbe olarak düşünülmemeli. Ayrıca bu boykot çağrılarına da her Hintlinin uyacağını sanmıyorum” dedi.

Öte yandan daha temkinli açıklamalar yapan turizmciler de var. Bu çevreler, turizmin siyaset üstü bir sektör olduğunu, bacasız sanayi olarak Türkiye ekonomisine ciddi katkı sunduğunu vurguluyor. Yapılan açıklamalarda “Her gelen turist kıymetlidir. Küçük gibi görünen pazarlardan doğan kayıplar, zamanla büyük farklara dönüşebilir. Ülke olarak her kapıyı açık tutmakta fayda var” değerlendirmeleri yapılıyor.

Pakistan'dan destek geldi

Her yıl Türkiye’ye 250-300 bin Hintli turist geliyor. Geçen yıla göre turist sayısının yüzde 20 seviyesinde artması bekleniyordu. Ancak boykot konusu bu durumu etkileyebilir. Öte yandan Pakistan’dan da Türkiye turizmine destek çağrıları geliyor. Geçtiğimiz ay Pakistan’da gerçekleşen Turizm Fuarı’nda “Türkiye’nin turizm potansiyelini keşfet” konulu oturumlar gerçekleştirildi. Türkiye ile Pakistan arasında da turizm alanında yeni iş birliklerine imza atıldı. Bu anlamda olası Hintli turist kaybının Pakistan ile doldurulabileceği ayrıca Çinli turistlerin de Türkiye’ye olan ilgisini arttığı ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye’den her yıl 35-40 bin kadar Türk turistin Hindistan’ı ziyaret ettiği biliniyor.