Hırvatistan, Türkiye'den Bayraktar TB2 alımını onayladı

Hırvatistan hükümeti, Savunma Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda, Baykar şirketi tarafından üretilen altı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını (SİHA) satın alma kararı aldı. Gerçekleştirilen hükümet toplantısında alınan bu kararla Hırvatistan'ın sınır güvenliği, yangın takibi ve çeşitli güvenlik operasyonlarında kullanmak üzere TB2 sistemlerine sahip olacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Bayraktar TB2 SİHA’larının Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri için acil ve öncelikli bir gereksinim olduğunu vurguladı. Anusic, Baykar’ın Hırvatistan'a "kapsamlı bir paket" sunduğunu; bu pakette altı hava aracı, keşif kameraları, mühimmat ve gerekli tüm ekipmanların yer aldığını ifade etti.

86,4 milyon euro ödeyecek

Hırvatistan’ın Bayraktar TB2 sistemi için yaklaşık 86,4 milyon euro ödeyeceği bildirilirken, paketin içeriğinde komuta ve kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer kontrol ve veri istasyonları, yedek parça başlangıç seti, iki yıllık teknik destek ve Hırvatistan’da verilecek eğitim hizmetleri de bulunuyor.

14 Kasım tarihli karar metnine göre Bayraktar TB2, sınır gözetimi, yangın izleme ve balıkçılık kontrolü gibi alanlarda etkin şekilde kullanılacak. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ile Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı gibi kamu kurumlarının da bu sistemden yararlanabileceği vurgulandı.