Hisarcıklıoğlu: Dünyanın en değerli arazisi, cep telefonlarımızın ekranlarında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Habitat Derneği bünyesinde kurulan GEN Türkiye, TOBB, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde dijitalleşmeye ilişkin açılamalarda bulundu.

Artık internetle pek çok ülkeye mal satmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "E-ticaret üzerinden dünyanın her köşesine ulaşabilirsiniz. Milyarlarca potansiyel müşteri, trilyon dolarlık pazarlar, hepsi elinizin altında. Sadece bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin e-ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 110 arttı. 653 milyar lira ticaret hacmi gerçekleşti. Buradaki fırsatı görüp, değerlendirenler için müthiş fırsatlar ortaya çıktı. Bu konu sadece yurt içiyle de sınırlı değil. e-ihracat hacmi de 2 milyar doları aştı. Ama bu alanda katedeceğimiz daha büyük mesafeler var. KOBİ'lerimizin ancak yüzde 25'i e-ticarete dahil oluyor ve sadece yüzde 4'ü e-ihracat yapabiliyor."

İhracat denildiğinde akla sadece tekstil, gıda veya eşya satmanın gelmemesini isteyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den doğan yenilikçi iş modellerinin dünyada da tuttuğunu vurguladı.

Türk girişimcilerin eski iş modeli icadını modernleştirdiğini ve günümüze taşıdığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi dünyanın en değerli arazisi nerede? Cep telefonlarımızın ekranlarında." dedi.

Petrol ve doğalgazla ülkelere kalıcı zenginliğin gelmediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, günümüzde ülkelerin konumunun girişimcilik kapasitesine bağlı olduğuna dikkati çekti.

"Devir icat çıkarma devridir"

Hisarcıklıoğlu, "Günümüzde çağı yakalayan, başımıza icat çıkaranlar, dünyanın yeni zenginleri. Yeni fikir bulan ve teknolojiyi kullanan uçuyor. Eskiden dünyanın en büyük şirketleri, enerjiden, bankalardan, sanayiden çıkardı. Şimdinin büyükleriyse teknolojiden çıkıyor. Devir icat çıkarma devri, eski köye yeni adet getirme devridir." dedi.

Geçen sene 340 civarında Türk start-up girişimine, yurt dışından 1,7 milyar dolar para geldiğini, yatırım aldıklarını, bunların çoğunu da üniversite öğrencisi veya okulu yeni bitirmiş genç girişimcinin kurduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, başarılı bir girişimci olmak için hayal kurmak, özgür olunan alanı seçmek, hayallerin bir kısmını hedef haline getirmek, kararlı bir şekilde çok çalışmak ve emek vermek gerektiğini vurguladı.

"Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan birlikte git." atasözünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini, "Çıktığınız yolda cesur olun, başarısızlıktan korkmayın. Her büyük başarının ardında başarısızlık vardır. 'Başarısız oldum' diye vazgeçmeyin. En güzel örneği Thomas Edison, dünyanın en büyük mucitlerindedir. Yaptığı icatlar binden fazla patent almıştır." diye tamamladı.