Hisarcıklıoğlu: Fuarlar, ticaretin kalbi olmayı sürdürmektedir

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 7 Haziran Dünya Fuarcılık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ekonominin büyümesinde fuarcılığına işaret ederek, “Fuarlar, dünyanın en eski ekonomik etkileşim faaliyeti olarak, ticaretin kalbi olmayı sürdürmektedir.” dedi.



Hisarcıklıoğlu mesajında Uluslararası Fuarlar Birliği (UFİ) kararıyla 2016’dan bu yana 7 Haziran’ın tarafından “Fuarcılık Günü” olarak kutlandığını hatırlatarak, Birliğin bu yıl “fuarlar, herkes için bir buluşma noktası ve pazaryeri görevi üstlenmektedir” mesajını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yılda 400’ün üzerinde fuar düzenlendiğini, 30 milyon ziyaretçi ve yıllık 60 bin fuar katılımcısıyla sektörler için önemli bir buluşma noktası sağlandığını belirterek, “Fuarcılık sektörü sanayi ve ticaret hacminin büyümesi noktasında hayati bir rol üstlenmektedir” ifadesini kullandı.