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Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
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Hisarcıklıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı.

Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat.

Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli.”

 

 

 