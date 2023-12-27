Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı

Hisarcıklıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı.

Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat.

Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli.”