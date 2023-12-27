Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hisarcıklıoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı.
Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat.
Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli.”