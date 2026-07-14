TOBB’dan Nefes Kredilerini kurumsallaştırma önerisi

Mehmet Kaya-ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen ve iş dünyası ile kamu banka üst yöneticilerinin biraraya geldiği “Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı” Ankara’da yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredilerinin kurumsallaştırılarak sürekli hale getirilmesini, KOBİ’lerin kredi genişleme sınırından çıkarılmasını önerdi. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil de ABD’deki davanın bitmesine yakın hazırlıklara başladıklarını ve yurt dışından 4 milyar TL’nin üzerinde bir kredi için harekete geçtiklerini söyledi.

Toplantıya Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve iş insanları katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının kredi konusunda esnek davrandığını ancak finansman sorununun devam ettiğini belirtti.

Bu durumu risk olarak niteleyen Hisarcıklıoğlu, “Üretim kapasitesini koruyamazsanız, hiçbir şeyi koruyamazsınız. Rakiplerimiz üreticisine ucuz, bol finansman sağlarken bizim üreticimizin eli kolu bağlı kalırsa bu yarışta geri düşeriz” dedi.

KOBİ’lerin Anadolu ekonomisinin ana unsuru niteliğine işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Büyüklerin (büyük firmaların) işini hallediyor bankalar ama küçüklere maalesef kimse selam vermiyor. Ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının gevşetilmesini KOBİ krediler için kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar da açılıştaki konuşmasında, küresel risklere işaret ederek, “Şunu net olarak söyleyeyim; gerek bankacılık sektörü gerekse kamu bankaları olarak bizim için kârlılık temel parametre değildir. Biz işletmelerimizi sadece bir banka yönetiyor veya tamamen kâr maksimizasyonu hedefiyle asla yönetmiyoruz. Bizim için ülkenin bilançosu çok daha değerlidir.” dedi.

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan da devam eden programın öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme olduğunu hatırlatarak, “Finansmana erişim en önemli konu, maliyetler de yüksek. Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketi önemli bir fırsat. Bunun yanı sıra 250 milyar liralık imalat sanayimize destek için açılan bir paket daha var. Kamu bankaları olarak bunları en uygun şartlarda kullandırmak, finansmana erişimin sorun olmasını ortadan kaldırmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Halkbank Genel Müdürü: 4 milyar TL’den fazla dış finansman

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil konuşmasında, bankacılık sektörünün reel sektörün büyümesini sağlayacak güçte olduğunu belirterek, bankasının KOBİ kredilerinin toplam ticari krediler içindeki payının yüzde 55’in üstünde olduğunu söyledi.

ABD’de görülen Halkbank davasının dış finansman sağlamakta zorluklar yarattığını, davanın sonuçlanmasıyla bu imkanın açıldığını belirten Süleyman Özdil, “Bankamızın üzerinde hukuki sürecin getirdiği bir yük vardı. O yükten kurtulmuş olmamız dolayısıyla bundan sonra yurt dışı kaynak imkanlarımız da artacak. O kaynakları da inşallah siz değerli iş insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bununla ilgili 4-5 milyar dolarlık bir kaynak temini konusunda çalışmalarımız var. Bütün gücümüzü, bütün imkanlarımızı sizler için seferber edeceğimizi söz veriyorum” diye konuştu.





Hisarcıklıoğlu: Politika faizi indirilmeli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesi için uygun zemin olduğunu belirterek, “Merkez Bankamızdan bu yönde adımlar bekliyoruz. Politika faizi inerken, bankaların da elini taşın altına koyması lazım” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisinin finansman sorununu çözüm için sürekli bir araç haline getirmesini önererek şunları kaydetti:

“Nitekim birlikte neler başarabildiğimizin en güzel örneği ortada: Nefes Kredisi. Son 20 yılda Kredi Garanti Fonu'muzla ve bankalarımızla el ele verdik; ve 12 nefes kredisi programını başarıyla tamamladık. Son bir yılda yeniden başlattığımız Nefes Kredisi ile 73 bin firmamıza 100 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdık. Ama talep, bunun en az on katı.

Bu tablo bize iki şey söylüyor: Birincisi, sahada finansman ihtiyacı, görünenden çok daha büyük. İkincisi, birlikte çalışınca hızlı ve etkili çözüm üretebiliyoruz. ..Daha iyisini yapabiliriz. Nefes'i yılda bir-iki kez başvurulan bir can suyu olmaktan çıkarıp, düzenli işleyen, kurumsal bir KOBİ finansman kanalına dönüştürebiliriz. Limitleri büyütebilir, vadeleri uzatabilir, daha çok firmamıza, daha uygun koşullarla ulaştırabiliriz. Niyet var, tecrübe var, altyapı var; gerisi el birliği.”