Hisarcıklıoğlu’ndan sanayicilere: Umutsuzluk yok, dışa açılın

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak asla umutsuzluk taşımadığını söyledi. Ankara Sanayi Odası’nın Meclis Toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, “Birbirimizi seveceğiz. Ülkem adına hiçbir zaman umutsuz olmadım. İnanın yarın bugünden daha iyi olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomik zorlukların yeni olmadığını, salgın, Ukrayna savaşı, depremin art arda yaşandığını hatırlatarak, “Zorluklar iş dünyası için hep var. Umutsuz olursanız yarın dükkanı açamazsınız” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, “Geleceğe dair ne varsa hepsi TOBB’un gündeminin bir parçasıdır, hepsiyle ilgili çalışmalarımız var” edi.

Enflasyon, enflasyon muhasebesi ve ek bütçe etkisi

“Zor bir süreçten geçtiğimizi öncelikle hep akılda tutalım. Uzunca bir süredir ekonomi gündeminin ana başlıkları enflasyon ve cari açıktı” diyen Hisarcıklıoğlu, TBMM’ye EYT düzenlemesi, deprem, kur korumalı mevduat ve diğere yükler nedeniyle ek bütçe sunulduğunu, burada yüksek kamu borçlanması öngörüldüğünü hatırlatarak “Tüm bunlar ekonomik aktivitede ve büyümede bir miktar yavaşlamaya yol açabilecektir. Artan kamu borçlanması özel sektöre gidecek kredi hacmini daraltabilecektir. Enflasyondaki gerileme beklendiği ölçüde gerçekleşemeyebilecektir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, yerel seçimlere kadar enflasyonda hızlı bir düşüş beklemediğini ancak yerel seçimlerden sonra enflasyonda yavaşlama olacağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ekonomi şurası yapılacağını, enflasyon muhasebesi, ve yeni kredi paketi talebini açıkladı

TOBB’un daha önce de gerçekleştirdiği iş dünyası ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin biraraya geldiği şuralardan birinin daha yapılması için söz aldığını açıklayarak, “Benzer bir Şura, hem sizlerin sorunlarının ilk elden aktarılmasını ve hem de çözüm yolunda hızlı inisiyatif alınmasını sağlayacaktır” dedi.

Enflasyon muhasebesinin kanuni olarak yürürlükte olduğunu hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, ertelemelerle uygulanmadığını belirterek, “Mesela başta sanayicilerimiz olmak üzere reel sektörde, krediye erişimde büyük zorluklar yaşanmaktadır. Yüksek enerji fiyatlarının yanı sıra, bunların üzerindeki vergi ve benzeri kamusal eklentiler, üretim maliyetlerimizi ciddi şekilde artırmaktadır. KDV iade süreçleri hızlandırılmalıdır. Enflasyon muhasebesi uygulamasına ivedilikle geçilmelidir. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 1 milyon 750 bin çalışanımız emekli olacak. 300 milyar lira civarında kıdem tazminatı ödenmesi gerecektir. Şirketlerimizin bu muazzam yükün altında ezilmelerine seyirci kalınmamalıdır. Onların ayakta kalmalarını sağlayacak şekilde ve uygun şartlarla, KGF teminatlı kredi verilmelidir” dedi.

ABD pazarı çok büyük Şikago Türk Ticaret Merkezi faaliyette

TOBB’un uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Türk Ticaret Merkezleri projesinin, çeşitli kıskançlıklar nedeniyle etkin olamadığını hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, yakın zamanda açılan Şikago Türk Ticaret Merkezi’nin gelinen aşamada güçlü şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

ABD pazarının çok büyük olduğunu ve buraya girişler için TOBB’un güçlü destek verdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Kayseri’de bir makine imalatçısı. Bizim merkez ile çalışınca ABD’ye ilk malı sattı. Sonrasında geldiler, bütün üretim kapasitesini satın almayı teklif ettiler” diyerek başarı örneği sundu.

ABD’de hacimlerin çok büyük olduğunu, firmalar için önemli bir Pazar olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Avrupa pazarında varız ama ABD pazarında yokuz, neredeyse denizde bir damla. Şirket kuruluşu, muhasebe, izinler hepsine destek veriyoruz. Oturduğunuz yerden ABD’de şirketinizi kuruyoruz. Gelin bundan yararlanın” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, basit montaj hatlarıyla ürünlerin ‘Made in USA’ hale geldiğini kaydederek bunun da pazarda büyük avantaj sağladığını vurguladı.

Sanayinin Ankara’ya taşınması, bütün partilerin ve ekonomi yönetiminin gündeminde

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, uzun süredir Marmara bölgesindeki sanayinin başka alanlara taşınması üzerine çalıştıklarını ve bu konuda Ankara ve çevresinin en önemli aday olduğunu hatırlattı. “Marbara bölgesi sanayide, her şeyde Türkiye’nin yarısı. Biz bu depremleri atlatırız ama maazallah orada olursa Türkiye altından kalkamaz” diyen Hisarcıklıoğlu, seçim öncesi yaptıkları girişimlerle bütün partilerin seçim beyannamesine sanayinin taşınmasının girdiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da bu dönüşüme sıcak baktığını, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası’nın birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

TOGG ilk Avrupa’ya ihraç edilecek, sedan modeli yıl başına çıkacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG’u ithal etmek için çok sayıda ülkeden talep geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, sedan modelin yıl başında üretilmeye başlamasıyla ilk olarak Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini açıklayarak, bu bölgenin ardından Dünyanın diğer bölge ve ülkelerinde satışına başlanacağını duyurdu.

ASO Başkanı Ardıç: Kaynak dağılımında düzenleme mesajını önemsiyoruz

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da konuşmasında, sayısal dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel ekonomik savaşlar gibi etmenler nedeniyle dünyanın hızlı bir değişimde olduğunu belirterek Türkiye’nin de kendisini küresel değer zinciri içinde vazgeçilmez yapması gerektiğini kaydetti. Ardıç, “Sanayide, hizmetlerde, insan sermayemizde çağdaş yetkinlikleri yakalayabilmek, dönüşüme hazır olabilmek için her şeyden önce ülkemizin kaynak tahsisini bu doğrultuda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde kaynak tahsisinde değişiklik yapılarak nitelikli yatırımların daha fazla destekleneceğini belirtmesi bu süreçte çok isabetli ve kıymetlidir. Hepimizin arzu ettiği atılım, dönüşüme odaklı yatırımlara, verimlilik odaklı nitelikli yatırımlara, üstün olduğumuz ve küresel üstünlük kazanabileceğimiz alanlara büyük ölçüde kaynak ayırmayı gerektiriyor. Yatırım teşvikleri, ihracat destekleri, vergi destekleri bu noktada çok önemli enstrümanlardır. Yatırım teşviklerinin her bir kaleminin etki analizleri yapılarak, gerekirse yeni baştan tasarlanmasını gerekli buluyorum” dedi.