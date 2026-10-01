Hisse alım-satıma kademeli sınırlama gelecek, denetimde yeni mekanizmalar kurulacak

BESTİ KARALAR / ANKARA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) idari, hukuki ve yasal düzenlemeler için çalışmalar önümüzdeki pazartesiden itibaren başlıyor. MHP’nin sıcak baktığı, AK Parti’nin ise değerlendirdiği fon yolsuzluğunun araştırılması ve sorunların tespiti için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını gündemine alarak değerlendiriyor. AK Parti hafta başı yapacağı toplantıda Meclis’te bir araştırma komisyonunun kurulmasına ihtiyaç olup olmadığını değerlendirecek. Komisyonun kurulmasına karar verirse, Salı günü TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.

Partilerin yaklaşımı nasıl?

AK Parti'de bir grup, komisyonun kurulması halinde muhalefet partilerinin bu konuyu suiistimal edeceği ve siyasi malzeme yapacağı kaygısını taşırken, MHP ise konunun her türlü araştırılmasından yana tavır koyuyor. MHP’nin, Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasına sıcak baktığı ve bunu da TBMM AK Parti Grup yönetimine ilettiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları Meclis’te komisyon kurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek. Erdoğan’ın onay vermesi halinde AK Parti, MHP ile birlikte vereceği ortak önergeyle Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için harekete geçecek. Muhalefet partileri ise Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge hazırlıklarına başladı. Salı günü Yeni Parti, DEM ve İYİ Parti’nin bu yöndeki önergeleri Genel Kurul gündemine gelecek. AK Parti’nin kararı doğrultusunda iktidar ve muhalefetin ortak önergelerinin birleştirilmesi de seçenekler arasında.

Alım satıma kademeli sınır

Fon piyasasında yaşananların ardından hükümet benzer sorunların tekrarını önlemeye yönelik bir dizi önlem almaya hazırlanırken, idari hukuki ve yasal adımlar için harekete geçiyor. Alınacak önlemler şöyle sıralanıyor:

Hisse sınırlaması ve kısıtlaması. Alım ve satımlarda kademeli sınır koyulacak.

Yeni denetim mekanizmaları getirilecek.

BDDK ve SPK yetkileri yeniden ele alınacak.

Risk merkezi kurulacak.

Yatırım fonlarında hisse senedi yoğun fonların alım ve satım süreçlerinde mevzuat, operasyonel kurallar ve piyasa yapısı gereği belirli kısıtlamalar ve kurallar yeniden değerlendirilecek.

Fon alım ve satım emirlerinde kısıtlama saatlerinin de güncellenmesi ayrı bir başlık olarak tartışılacak.

Beştepe'deki toplantıda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün ekonominin ilgili yönetim kadroları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Beştepe'de bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri ilgili bürokratların teknik sunumuyla anlatıldığı, sürecin ne zaman başladığı, neden müdahale edilmediği, denetim yetersizliğinin neden kaynaklandığı, fon mağdurlarının alacakları gibi başlıkların ele alındığı ve bir takvimin oluşturulduğu kaydedildi. Bundan sonraki süreci izlemek üzere risk ve çözüm masasının kurulacağı gelişmelerin buradan takip edileceği ifade edildi. İdari, hukuki ve yasal adımlar konusunda atılacak adımların da konu başlıkları arasında yer aldığı kaydedildi.