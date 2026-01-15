Hisse fonları getiride yeni yılın lideri oldu

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul BİST100 endeksinin yeni yıla rekorla başlaması, son iki yıldır enflasyonun altında getirisiyle yatırımcısını üzen hisse senedi fonlarını da hareketlendirdi. Yılbaşından bu yana hisse senedi fonları TEFAS verilerine göre yüzde 7,2 getirisiyle zirveye otururken son yılların gözde yatırım enstrümanı para piyasası fonları yüzde 1,23 getiri ile sonuncu sırada yer aldı. Hisse fonları haftalık getiride de yüzde 2,63 ile birinci para piyasası fonları da yüzde 0,70 getiri ile sonuncu oldu. BİST100 endeksi ise yılbaşından bu yana yüzde 10,5’e dayanan getirisiyle hisse fonlarını geride bırakmayı başardı.

Kıymetli maden fonları getirisi ikiye katladı

Yatırım fonları son yılların gözde yatırım araçlarının başında geliyor. Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasıyla yüksek faiz döneminde fon yatırımcı sayısı da portföy büyüklüğü de katlandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre fonlarda yatırımcı sayısı 5.74 milyona, fonların piyasa değeri de 8.79 trilyon liraya dayandı. Serbest fonlar başı çekse de gözle görünür şekilde para piyasası ve borçlanma araçları fonları da ilgi çekmeyi sürdürdü. Fonların portföy büyüklüğü son bir yılda yüzde 72 arttı. Son bir yıllık getiride altın ve gümüş fiyatlarındaki olağanüstü hareketliliğin etkisiyle kıymetli maden fonları yüzde 102 getiriyle öne çıkarken, serbest fonları yüzde 70,7, fon sepeti fonları yüzde 65,5, katılım fonları yüzde 57,8, para piyasası fonları yüzde 52,9 getiri sağladı. Hisse senedi fonları ise yüzde 30,4 getiriyle enflasyona yenildi ve yatırımcısını üzdü.

Hem haftalık hem bu yıl lider aynı

Yeni yıl ise borsada rekorlarla başlayınca hisse senedi fonlarının da getirisi hızla arttı. Yılbaşından bu yana getiriye bakıldığında hisse senedi fonları yüzde 7,18 getiriyle birinci sırada yer alırken para piyasası fonları yüzde 1,23 getiriyle son sırada yer aldı. Fon sepeti, değişken şemsiye ve kıymetli madenler fonları ise hisse senedi fonlarını takip etti getiride. Haftalık getiride de yüzde 2,67 ile hisse senedi fonları lider olurken, fon sepeti yüzde 2,2, değişken şemsiye fonları yüzde 1,7, karma fonlar yüzde 1,29 getiri sağladı. Para piyasası fonları ise yüzde 0,70 getiriyle yine son sırada kaldı. Para piyasası fonlarının tahvil taşıma yükümlülüğü getirilerdeki değişimde etkili oldu.

Genele yayılan yükseliş girişi hızlandırır

Uzmanlar yatırım fonlarına ilginin süreceğine işaret ederken hisse fonlarının borsanın performansına paralel daha çok tercih edileceğini belirtti. FonTurkey Kurucusu ve EKONOMİ yazarı Onur Duygu yılbaşından itibaren hisse senedi fonlarına 2.2 milyar lira giriş olduğunu belirtirken para piyasası fonlarına ise girişin 13.7 milyar lira olarak sürdüğünü ancak önceki zamanlara göre girişin yavaşladığına vurgu yaptı. Duygu, emtia fonlarının altın, gümüş ve diğer metallerdeki yükseliş sonrası ilgi gördüğünü söyleyerek borsadaki yükselişe rağmen hisse fonlarına girişin sınırlı olmasının nedeninin ise hisse fonlarının BİST100’e göre performansı olduğunu dile getirdi. 136 hisse senedi fonu içinde sadece 19 hisse senedi fonunun BİST100 üzeri getiri sağlayabildiğini kaydeden Duygu, bunun nedeninin ise borsada yükselişin belirli hisselerde kümelenmesi olduğunu eğer borsada yükselişin genele yayılması durumunda para piyasası fonundan çıkışlar hisse senedi fonlarına ise girişler görülebileceğini vurguladı.

Borsadaki yükselişin devamı gelecek mi?

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın ise borsanın yıla bekledikleri gibi güçlü başladığını belirterek BIST100 endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 10’un üzerinde yükseldiğini ama daha önemlisinin BIST30 endeksinin yüzde 11,2 yükselmesi olduğunu söyledi. Aydın, “Bu bluechip diye adlandırdığımız şirketlerin 2026 yılı ile beraber iyi talep gördüğüne işaret ediyor ancak en değerli şirketimiz olan Aselsan’ın yılbaşından bu yana yüzde 22 yükseldiğini de unutmamak gerekir. Özetle enflasyonun kademeli olarak dizginlendiği, faizlerin düşmeye devam edeceğine dair inancın arttığı, risklerin göreceli olarak azaldığı bir ortamda, yıla böyle bir başlangıç yapmayı doğal karşılıyorum, devamını da bekliyorum” dedi.

Para piyasası fonlarına giriş çok azalabilir

Bu yıl Borsa İstanbul’da takip ettikleri şirketlerde yüzde 50’nin üzerinde kar büyümesi beklediklerini ifade eden Aydın, şunları söyledi: “Bu nedenle faizlerin de gerileyeceğini düşünürsek hem daha yüksek çarpanlar, hem de kar büyümesiyle beraber son 2 yılın aksine hisse endekslerinin enflasyon üzerinde getiri elde etmesi muhtemel. Hisse senedi dışında diğer enstrümanlarda ilgi ve talep kademeli olarak azalacaktır. Özellikle para piyasası fonlarında yeni giriş çok daha minimal kalabilir fakat bu hemen fonlardan çıkış olacağı anlamına da gelmiyor çünkü yüzde 17,5 stopajsız olarak fonlarda bekleyen ciddi bir büyüklük var. Öte yandan faizlerin gerileme beklentisi zaten bir süredir fiyatlanan borçlanma araçlarında ilgiyi bir süre daha devam ettirebilir. Döviz mevcut koşullarda en son akla gelen yatırım aracı fakat emtia pozisyonlarının devam edeceğini düşünüyorum. Altın ve gümüşten biraz daha bakır ve diğerlerine geçiş görülebilir. CDS 200 ve altında kalabilirse bu kredi derecelendirme notlarımızdan yabancı girişine kadar çoğu faktörü tetikleyecektir, bu nedenle bu yıl enflasyon ile beraber CDS’in seyrini çok önemsiyorum.”