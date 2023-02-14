Hisse geri alımlarında stopaj sıfırlandı
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeyle, şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj vergisi sıfırlandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Borsa İstanbul'a destek kapsamında gündeme gelen hisse senedi geri alımına yönelik vergi muafiyeti yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj vergisi sıfırlandı. Stopaj vergisi oranı daha önce yüzde 15 seviyesindeydi.
Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenlemiş; toplantıda, şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanmasına karar verildiği belirtilmişti.