Hisse ve altında düşüş yatırım fonlarını vurdu

ŞEBNEM TURHAN

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın TL varlıklarda yarattığı fiyat düşüşleri bireysel emeklilik ile yatırım fonlarını olumsuz etkiledi. Savaş boyunca yatırım fonlarının toplam değeri yüzde 4,73, BES fonlarının toplam değeri yüzde 6,77 geriledi. Hem altındaki hem de hisse senetlerindeki düşüşler fonlardan çıkış yaratırken uzmanlar özellikle altının büyük pay sahibi olduğu BES fonlardaki kayıpların dikkat çekici olduğunu belirtti. Öte yandan geçen hafta serbest hisse fonlarında stopajın sıfırdan yüzde 17,5’e çıkarılması da sektörde tepki yarattı.

390.5 milyar lirayı aşan çıkış

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırım fonlarının piyasa değeri 27 Şubat günü itibariyle 9.3 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. Savaş boyunca TL varlıklarda yaşanan sert satış ve fiyat düşüşleri hem fonların büyüklüğünü etkiledi hem de yatırımcı çıkışına neden oldu. MKK verilerine göre yatırım fonlarının piyasa değeri dün itibariyle 8.86 trilyon liraya geriledi ve böylece yatırım fonlarının piyasa değerinde bir ayda yüzde 4,73 gerileme yaşandı.

Fonların toplam piyasa büyüklüğünde son bir haftada da yüzde 1’in üzerinde düşüş gerçekleşti. Özellikle hisse senedi ve altın fiyatları yatırım fonlarındaki bu kayıplarda etkili oldu. Yatırım fonlarının yatırımcı sayısı da aynı dönemde 5.84 milyondan 5.83 milyona indi. Aynı dönemde yatırım fonlarının portföy büyüklüğü de yüzde 4,37 kayıp yaşadı. Yatırım fonlarına son bir ayda para çıkışı 1.9 trilyon lirayı bulurken 1.5 trilyon liranın üzerinde de giriş yaşandı. Yatırım fonlarında son bir ayda nette çıkış 390.5 milyar lirayı aştı.

Devlet katkısı indirilmişti

Bireysel emeklilik fonları da yatırım fonlarıyla aynı kaderi paylaştı ancak kayıp daha yüksek oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre dün itibariyle gönüllü BES toplam fon büyüklüğü 2.20 trilyon lira, otomatik katılım 0.14 trilyon lira olmak üzere toplam fon büyüklüğü 2.34 trilyon lira seviyesinde. Savaşın başlamasından önce 27 Şubat’ta ise 2.51 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. Savaş boyunca BES sisteminde fon büyüklüğü yüzde 6,77 geriledi.

BES sisteminde yılbaşında devlet katkısı da yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmüştü. Uzmanlar devlet katkısındaki indirimin sisteme etkisinin olacağını ancak bu son dönemdeki kaybın çoğunlukla fonların yatırım yaptığı hisse ve altındaki değer kaybından kaynaklandığına dikkat çekti. MKK verileri hisse senedi piyasasında da savaş döneminde sert geri çekilme olduğunu ortaya koyuyor. MKK verilerine göre dün itibariyle pay senedi piyasa değeri 19.58 trilyon lira. Savaş öncesinde 20.65 trilyon lira seviyesindeydi. Savaşın hüküm sürdüğü son bir ayda hisse senedi piyasasının piyasa değeri de yüzde 5,2 seviyesinde geriledi. Bir ay önce 6.78 milyon olan yatırımcı sayısı da 6.44 milyona indi.

Serbest hisse senedi fonuna stopaj tepki çekti

Resmi Gazete’de geçen hafta yayımlanan kararla yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesi yeniden düzenlendi. Hisse senedi yoğun fonlar ile uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 vergi korunurken, hisse senedi serbest fonlarının gelirine yüzde 17,5 stopaj uygulanacak. Öncesinde bu oran sıfır olarak uygulanıyordu. Fon piyasası uzmanları hisse senedi ile hisse senedi fon yatırımlarından sıfır stopaj alınırken serbest hisse senedi fonlarına stopaj uygulanmasının mantıksız olduğunu belirtti.

Ekonomi yönetiminin bu uygulamayla serbest hisse fonu kurarak kendi hissesine yatırım yapıp temettü gelirinden stopaj ödemekten kaçınan patronları hedeflediği vurgulandı. Ancak bunu yapan patronlar cezalandırılırken tüm serbest hisse senedi fonu ekosistemine zarar geldiğini dile getiren fon yöneticisi ekonomi yönetiminin bu tarz fonları seçerek stopaj uygulaması getirmesinin daha doğru olduğunu ifade etti. Bu tarz serbest hisse senedi fonlarından da ekonomi yönetiminin gelir kaybının çok olmadığını ileri süren fon yöneticisi artık serbest hisse fonu yatırımcısı bulmanın imkansız olduğunu belirtti.