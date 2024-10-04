Hisse ve tahvilde yabancı işlemi 9 ayda 12 milyar dolar

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı yatırımcılar bu yıl boyunca devlet tahvillerinde alım hisse de ise çoğunlukla satış yönünde yer aldı. Merkez Bankası verilerine göre 27 Eylül ile biten haftada ise yabancı yatırımcı hissede 206.32 milyon dolar alım, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 443.92 milyon dolarlık satış yaptı. Böylece yılın ilk 9 ayında yabancı yatırımcıların hisse ve tahvildeki net hareketi 11 milyar 970,7 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre son 2 haftadır tahvilde yüklü alım yapan yabancı geçen hafta satış gerçekleştirdi. Eylül ayı boyunca yabancının tahvilde net hareketi 2 milyar dolara ulaşırken bu yılbaşından bu yana ise yabancı yatırımcıların tahvilde net alımları 13 milyar 939,62 milyon dolara ulaştı. Yabancının hisse senedine yönelik ilgisi borsa endekslerinin hareketi gibi dalgalı seyretti. Eylülde 69.1 milyon dolar net çıkış gerçekleştiren yabancı yatırımcının 27 Eylül ile biten haftaya kadar yılbaşından bu yana hareketi ise 1 milyar 968,92 milyon dolar olarak hesaplandı.

KKM hacmi 1.51 trilyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 27 Eylül ile biten haftada kur korumalı mevduat bakiyesi, yüzde 1,4 ve 22 milyar 187 milyon liralık azalışla 1 trilyon 511,7 milyar liraya geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 16 milyon dolar azaldı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 8 milyon dolar artarken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 25 milyon dolar düştü. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatındaki düşüşün tamamı tüzel kişilerden kaynaklandı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 27 Eylül ile biten hafta itibariyle yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 171 milyar 166 milyon dolar seviyesini gösterdi.

Tüketici kredileri 1.83 trilyon lira

Öte yandan BDDK haftalık verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, 27 Eylül haftasında 150 milyar 891 milyon lira artarak 14 trilyon 926 milyar 253 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 210 milyar 302 milyon lira artarak 17 trilyon 940 milyar 473 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 27 Eylül itibarıyla 20 milyar 656 milyon lira artışla 1 trilyon 829 milyar 187 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 465 milyar 294 milyon lirası konut, 78 milyar 925 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 284 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 846 milyon lira artarak 1 trilyon 918 milyar 254 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 624 milyar 364 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 560 milyar 715 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 63 milyar 649 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 378 milyon lira artışla 260 milyar 899 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 195 milyar 76 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri tarihi zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, 27 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 283 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 27 Eylül 2024 itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 341.4 milyon dolar artış ile 54 milyar 116.89 milyon dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 31.7 milyar dolara yükseldi bir önceki hafta swap hariç net rezervler 29.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.