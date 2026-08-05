Hisseleri 6 ayda yüzde 375 yükselmişti: 50 yıllık Türk şirketi Dubaililere satılıyor

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NTV'de yer alan habere göre 1976 yılında kurulan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding el değiştiriyor. Şirket sermayesinin yüzde 62,06'sını elinde bulunduran hakim ortak Zeynep Tümer, sahip olduğu payların tamamını Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO'ya satma kararı aldı. Hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte Kervansaray Yatırım Holding'in yönetim kontrolünün yeni yatırımcıya geçmesi bekleniyor.



Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, sermayenin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet payın sahibi Zeynep Tümer'in hisselerinin kısmen veya tamamen devrine ilişkin Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO ile görüşmelere başlandığı bildirildi.

Hisseleri 6 ayda yüzde 375 yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'in hisseleri son altı ayda dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Şubat 2026'da yaklaşık 2 lira seviyesinde işlem gören şirket hissesi, dünkü işlemleri yüzde 9,29 primle 9,50 liradan tamamladı. Böylece Kervansaray hissesi yaklaşık altı aylık dönemde yatırımcısına yüzde 375 oranında değer kazandırmış oldu.

OASIS PRIME-FZCO ne iş yapıyor?

Dubai merkezli OASIS PRIME, kendisini tarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı öncü bir şirket olarak tanımlıyor. Şirket, yenilikçi çözümler ve çevre dostu yaklaşımıyla küresel pazarda büyümeyi hedeflediğini ifade ediyor.

Kervansaray satışının büyüklüğü 3,5 milyar lirayı bulabilir

Kervansaray Yatırım Holding hisseleri dünkü işlemleri 9,50 liradan tamamladı. Satışa konu olan payların kapanış fiyatı üzerinden ve herhangi bir iskonto uygulanmadan devredilmesi halinde, işlemin büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.