Hisseye dönüş seçimden sonra mümkün

Safa GÜMÜŞ

Türkiye’de son yılların en kritik seçimine son iki iş günü kalmışken hem yatırım araçları hem de yatırımcıların portföy tercihleri oynaklık gösteriyor. Uzmanlar, seçime kadar olan zamanda dalgalanmanın yüksek kalmasını beklerken seçim sonrası ise yeniden hisseye dönüş öngördüklerini dile getirdi. EKONOMİ Gazetesi uzmanlara seçime kadar olan süreç ve sonrasında yatırımcının nasıl davranması gerektiğini sordu. İşte uzmanların yanıtları:

İKİNCİ YARI YERLİ VE YABANCI İLGİSİ ARTABİLİR

Hem yurtiçi hem yurt dışında çok bilinmeyenli bir denklem sürecine girdiğimizin altını çizen Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, seçime kadar olan ve seçimden sonraki süreçte volatilitenin yüksek kalmasını beklediğini söyledi. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra borsaya yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin artacağının düşündüklerini ve portföylerin yüzde 50’sinin hisse senetlerinde değerlendirilebileceğini belirten Dükkancık “Hem dolar/TL’de yaşanabilecek dalgalanmadan hem de yurtdışında artan finansal çalkantıya karşı bir korunma olarak gram altın ve daha az riskli yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar açısından da KKM’nin bir alternatif olarak değerlendirilebileceği kanısındayız” dedi. Dükkancık, seçim sonrası iktidar değişikliğinin değil de hükümetin izleyeceği ekonomi politikalarının yön vereceğini, eğer küresel çapta kabul görmüş bir ekonomi politikasına geçiş olursa hisse senedi piyasasının orta ve uzun vade için cazip görünümünü koruyacağını söyledi. “İhracatçılar başta olmak üzere tüm ekonomik aktörler mevcut kur seviyelerinden rahatsız. Hatta resmi kur ile serbest piyasadaki kur arasında oluşan makas da bunun net bir şekilde göstergesi” diyen Dükkancık, yabancı yatırımcının gözünün kulağının Türkiye üzerinde olduğunu, bunun da sıklığı artan yabancı kurum raporlarından anlaşılabildiğini söyledi. Seçim sonrası politika değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda beklentilerini “Özellikle, kabul görmüş ekonomik politikalara bir dönüş olması durumunda çok yoğun bir biçimde hem doğrudan yatırım hem de sermaye yatırımı yoluyla ülkeye ciddi bir yabancı girişi olacağını düşünen kesimdeyim” diye aktaran Dükkancık, yatırımcılar için en büyük risk olarak ise ekonomi politikalarında seçim sonrası “ısrarlı” olunmasını işaret etti.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKINCA YÖN YUKARI OLABİLİR

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros ise halka arzlara katılmak için yapılan bakiye düzenlemelerinin son dönemde borsa üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekerek, “Belirsizliklerin ağır bastığı, piyasaya taze para girişlerinin yerini para çıkışlarına bıraktığı, büyük ölçekte halka arzlara gelen taleplerin paylardan çıkışa sebep olduğu bu dönemde volatilitenin yüksek, hacimlerin düşük olmasını anlamlı karşılıyoruz” dedi. Toros, seçim sonrasında ise belirsizliklerin ortadan kalkması ve yüksek enfl asyon karşısına getiri arayışı içerisinde olanların tercihlerinde üst sıralarda olmasını bekledikleri borsa için yukarı yönlü trend beklediklerini belirtti. Portföylerde dağılımın yüzde 40 hisse senedi, yüzde 10 dolar, yüzde 10 KKM, yüzde 5 Euro, yüzde 5 tahvil-bono, yüzde 5 özel sektör tahvili, yüzde 20 altın ve yüzde 5 TL mevduat şeklinde düzenlenmesinin doğru olacağını düşündüklerini ifade eden Toros, “Seçim sonucu ne olursa olsun, belirsizlik kaygılarının azalması ve ortodoks politikalara dönüş beklentisi ile yabancı yatırımcı ilgisinde bir iyileşme Borsa İstanbul’da hissedilecektir” dedi.

KREDİLİ İŞLEMLERDEN ŞU DÖNEM UZAK DURULMALI

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer seçim yaklaştıkça belirsizliğin piyasalarda yankı bulmaya devam ettiğini söyleyerek, kısa vadeli yatırımcıya seçime yaklaştıkça net nakit pozisyonlarını artırmaları tavsiye etti. Seçim sonlanana kadar kredili, riskli işlemlerin sakıncalı olabileceğini altını da çizen Özer “Seçime bir miktar nakitle girmek oluşabilecek fırsatları değerlendirmek açısından elverişli olabilir” dedi. Seçim sonucu fark etmeksizin dolarda yukarı yönlü bir hareket beklediklerini, bu durumunda gram altında pozitif hareketlere yol açabileceğini ifade eden Özer, seçim sonrası ekonomi politikalarında yaşanabilecek olası bir değişimin yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisini artırabileceğini söyledi. “Piyasamız yabancı yatırımcının yatırım yapabileceği iskontoyu taşıyor. Benim beklentim seçim sonrasında yabancı yatırımcının gelmesi yönünde” diyen Özer, seçim sonrası en büyük riskleri ise “Ekonomi politikaların değişim olmaksızın aynı şekilde sürmesi. Kurdaki hareket alanının önlemler alınmadan ucu açık bırakılması. Ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara geri dönmemesi. Daha yalın bir ifadeyle piyasa dinamiklerinin piyasa koşullarına uyumlu bir hale getirilmemesi” diye sıraladı.

İYİ ŞİRKETLER YENİDEN CAZİBE OLUŞTURABİLİR

Dinamik Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, kurun yükselmemesi için alınan önlemlerin, döviz piyasasında bir enerji birikimine yol açığını belirterek, seçim sonrasında kurun sonuçlardan bağımsız olarak artabileceğine dikkat çekti. Seçim sonrası ekonomi politikalarının izleyeceği yönün, çıkacak sonuçlara göre ciddi yol ayrımlarına sebep açacağını ve bununda portföylerde bir dağılım yapmayı zorlaştırdığını ifade eden Erkan özellikle seçim atmosferinin gölgesinin bir süre daha piyasaların üzerinde dolaşacağına dikkat çekti. Erkan, 14 Mayıs seçimlerinin radardan çıkmasından kısa bir sonra belediye seçimlerinin de radara girmeye başlayacağını ve bununla birlikte geniş mali politikaların genel/yerel seçim konjonktürüne ek olarak deprem sonrası yapılaşma ve teşvik harcamaları çerçevesinde devam edeceğini söyledi. Erkan, mevcut iktidarın değişmemesi durumda, büyüme odaklı ekonomi politikalarının düşük faiz eşliğinde sürdürülebileceğini, iktidarın değişmesi ve muhalefetin kazanması durumunda ise geleneksel politika araçlarına dönüşle birlikte faizinde enfl asyonla mücadelede bir ana araç olarak tekrar sahneye çıkabileceğini belirtti. Erkan, “Döviz muhtemelen ilk dönemde, piyasa artık serbest bırakılacağından bir artış gösterecek, ancak ekonomik plan işler ve liraya güven/getiri katkısı sağlanırsa zirveden geri çekilerek bir dengelenme yaşayabilir. Hisselerin durumu ise yabancının ekonomiye bakış açısı çerçevesinde şekillenebilir ve bilanço değerlerinden uzaklaşan iyi şirketler ucuzluk konseptinde yeniden cazibe oluşturabilir” dedi.

YABANCININ İLGİSİNİ VERİLEN NET MESAJLAR SAĞLAR

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da seçim öncesi ve sonrası dönem için yatırımcılara temkinli olmalarını tavsiye eden Demirtaş, yatırımcıların döviz-altın-mevduat ve hisse senedi dağılımında altın ve mevduat gibi daha az riskli enstrümanların ağırlığını artırmayı tercih edebileceklerini söyleyerek “Örneğin varlığının yüzde 50’sini hisse senedinde tutan bir yatırımcı, önümüzdeki 3-4 aylık dönemde bu ağırlığını kendi risk algısına göre yüzde 30-40’lara indirebilir ve bu hisse portföyünde de özellikle daha defansif hisselere yatırım yaparak geçirebilirler” dedi. Seçimin sonucu ve seçim sonrası verilecek mesajların belirsizliğine dikkat çeken Demirtaş, piyasalar için en önemli şeyin seçim sonucunun ve sonrasında verilecek mesajların net olması olduğunu söyledi. Türkiye’de faizlerin düşük tutulmuş olmasının iç talebi artırdığını ve cari dengeyi zorlamaya başladığına dikkat çeken Demirtaş, seçim sonrası yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisini, verilen yatırımcı dostu mesajların ve net duruşun sağlayacağını söyledi.