Hızlı giden halka arz endeksi negatife döndü

ŞEBNEM TURHAN

Bu yıl ilk 7 ayda toplam 28 şirket halka arzını tamamladı, 28 şirketin 12’si ise temmuzda halka arz oldu. SPK'nın tarihinde hiç olmadığı kadar halka arza onay verdiği ve yeni şirketlerin borsada işlem görmeye başladığı temmuz ayında halka arz endeksi ise yüzde 6,79 geriledi. Yılbaşından bu yana yüzde 126,95 yükselen halka arz endeksi bu yıl ilk kez aylık negatif performansa imza attı. Temmuzda işleme başlayan şirketlerin taban serileri halka arz endeksinin düşüşünde etkili olurken Bewen Enerji ise halka arzını erteledi.

Yılbaşından bu yana %127 yükseldi

Borsa İstanbul endeksleri için temmuz ayı olumsuz geçti. 33 endeksin 20'sinin yani yaklaşık yüzde 61'i temmuz ayını düşüşle tamamlarken sadece 13 endeks pozitif tarafta kalabildi. Yüzde 1,9 seviyesinde olan bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon beklentisi göz önüne alındığında ise sadece 8 endeks reel getiri sağlayabildi yatırımcısına. 25 endeks yatırımcısına temmuzda reel olarak kaybettirdi. Temmuzda en yüksek düşüş yüzde 16,46 ile bankacılık endeksinde yaşanırken onu yüzde 15,67 ile likit bankacılık endeksi, yüzde 11,76 ile mali endeks, yüzde 9,06 ile iletişim endeksi, yüzde 7,68 ile de KOBİ endeksi izledi. Halka arz endeksi ise geçen ayların aksine bu kez negatif bir kapanış yaptı temmuzda ve yüzde 6,79 kayıp yaşadı.

Halka arz endeksi yılbaşından bu yana yüzde 126,95 yükselişiyle en fazla yükselen borsa endeksi olarak öne çıkarken, onu yüzde 108 yükselişle bilişim, yüzde 63,94 ile teknoloji endeksi izledi. Halka arz endeksi son 1 yılda yüzde 144,79 getiri sağlarken yatırımcısına son 30 günlük performansı ise yüzde 8,09 kayıp olarak geride kaldı.

Bu yıl çok pozitif bir performans izleyen halka arz endeksinde temmuz ayında kayıp olmasının en önemli nedeni ise SPK’nin ilk kez 12 şirketin birden halka arz onayı alarak borsada işlem görmeye başlaması oldu. 2026’da halka arz edilen 28 şirketin yüzde 43’ü temmuz ayında halka arzını tamamladı. SPK’nın onayıyla temmuzda Beta Enerji, Soho Giyim, Orzaks İlaç, Golda Gıda, Ekim Turizm, İsvea Seramik, Saat ve Saat, Şara Enerji, Metgün Enerji, Albayrak Beton, Masfen Enerji ve Kardemir Çelik halka arzını tamamladı ve borsada işlem görmeye başladı.

Yeni şirketlerin yarısı yatırımcısını üzdü

Bu 12 şirketin 6’sı şu anda halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Yani temmuzda halka arzını tamamlayıp borsada işlem görmeye başlayan şirketlerin yarısı borsa günlerinde halka arzına katılan yatırımcısını zarara uğrattı. 40 liradan halka arz olan Beta Enerji yüzde 94,38 yükselerek 77,75 liradan temmuz ayını tamamlarken, Soho Giyim halka arz fiyatının yüzde 30,47 altında 10.43 liradan son işlem gününü geride bıraktı. Orzax yüzde 51,59 halka arz fiyatının üzerine çıkarak 104.6 liraya yükseldi, Golda Gıda da yüzde 46,85 yükselişle temmuz ayını tamamladı. Ekim Turizm'de halka arz sonrası kayıp yüzde 37,44 oldu ve 30,26 lira halka arz fiyatının altında 18.93 liraya kadar geriledi.

İsvea Seramik yüzde 128,39 yükseldi, bu yükselişte bir portföy yönetim şirketinin yatırım fonuna bu şirketi almasının etkisi büyük oldu. İsvea Seramik 20.9 olan halka arz fiyatının üzerinde 47.74 liradan temmuzu tamamladı. Saat ve Saat yüzde 37,39 düştü ve 56 liralık halka arz fiyatı varken temmuzun son gününde 35.06 liraya kadar indi. Şara Enerji halka arz fiyatının sadece yüzde 4,71 üzerinde 73.3 liraya yükseldi, geçen hafta işleme başlayan Metgün Enerji yüzde 1,95 düşerek 20 liralık halka arz fiyatının altına geriledi. Albayrak Beton ise iki işlem gününde de taban olarak yüzde 21,24 düştü ve halka arz fiyatı olan 38.6 liraya karşılık temmuzu 30.4 liradan kapattı. Masfen Enerji halka arz fiyatından işlem günlerini tamamladı, Kardemir Çelik ise ilk işlem gününü tavan yaparak halka arz fiyatının yüzde 10 üzerinde geride bıraktı.

Piyasa koşulları halka arz erteletti

Temmuz ayında halka arz olan şirketlerin negatif performansı halka arz endeksinin negatif performans göstermesine yol açtığı gibi çok sayıda halka arz ve taban serileri yatırımcının talebini de azalttı. Bu durum geçen hafta halka arzı için talep toplamaya başlayan Bewen Enerji’nin halka arzını ertelemesine de yol açtı. Bewen Enerji üç günlük talep toplama süresinin son günü açıklama yaparak halka arzını ertelediğini duyurdu. Açıklamada, Bewen Enerji’nin 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde piyasa koşullarının yeniden değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi: “Yapılan değerlendirmeler sonucunda; mevcut piyasa konjonktüründe halka arzdan beklenen faydanın tam olarak elde edilemeyeceğinin öngörülmesi, şirketimizin uzun vadeli büyüme potansiyeli ile halka arza talepte bulunan yatırımcılarımızın haklarının en üst düzeyde korunması amacıyla halka arz sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.”

Geçen hafta talep toplamasını tamamlayan Quick Sigorta ise bu hafta borsada işlem görmeye başlayacak.

SPK: Yatırım fonu taslağı henüz tamamlanmadı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamuoyunda yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı"nın tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. SPK yaptığı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, SPK kaynaklarına dayandırıldığı iddiasıyla, çalışmaları devam eden rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlüğe gireceği tarihin belirlendiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, rehber taslağının, önceki düzenleme çalışmalarında olduğu gibi yatırımcı haklarının korunması ile sermaye piyasalarının sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıda işlemesi ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, çalışmaların gerekli görülmesi halinde ilgili tarafların uyum sağlayabilmesi amacıyla yeterli geçiş sürelerinin tanınmasına yönelik hassasiyet gözetilerek yürütüldüğü kaydedildi. Rehber taslağına ilişkin çalışmaların, Borsa İstanbul AŞ, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile yerli ve yabancı yatırımcıların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bilgi akışının tüm yatırımcılara eş zamanlı ve şeffaf şekilde sunulmasının temel ilke olduğu aktarıldı. Açıklamada, rehber taslağının hazırlanması, tamamlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin süreçlerin de aynı ilkeler çerçevesinde yürütüleceği, çalışmaların tamamlanmasının ardından hem bu sürece hem de gündemdeki diğer konulara ilişkin gerekli bilgilendirmenin SPK tarafından tüm paydaşlara eş zamanlı olarak yapılacağı bildirildi.